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Yayın Tarihi: 2 Ekim 2024 17:34
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2024 11:07
2 dk Okuma

Ne kadar medya okuryazarısınız?

IPS İletişim Vakfı / bianet’in partneri olduğu Bizim Medyamız projesi kapsamında geliştiren Medya Okuryazarlığı Testini çözün!

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ne kadar medya okuryazarısınız?

IPS İletişim Vakfı / bianet’in paydaşlarından olduğu Bizim Medyamız projesi kapsamında bir Medya Okuryazarlığı Testi yayınlandı.

"Bizim Medyamız: Medya Okuryazarlığının ve Aktivizminin Çoğaltılması, Kutuplaşmanın Önlenmesi ve Diyalogun Teşvik Edilmesi için Sivil Toplum Hareketi" isimli proje üç yıl sürecek.

Proje kapsamında üretilen Medya Okuryazarlığı Testi yurttaşların medya okuryazarlığı becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Ne kadar medya okuryazarı olduğunuzu öğrenmek için buradaki bağlantıyı ziyaret edin ya da https://ourmediaquiz.seenpm.org adresini ziyaret edin.

Bizim Medyamız

Avrupa Birliği'nin (AB) finanse etiiği ve 2023 – 2025 yıllarını kapsayacak "Bizim Medyamız" projesinin partnerleri arasında IPS İletişim Vakfı/bianet de var.

Projenin ilk odağı, Balkanlar ve Türkiye'de, STK'lerin, medya profesyonellerinin, genç aktivistlerin ve kamunun; medya özgürlüğünün yanında medyanın gelişimine ve sürdürülebilirliğine dair eğilimler ve zorluklar hakkında kapasite geliştirmelerini sağlamak olacak. Projesinin partnerleri şöyle:

  • Güney Doğu Avrupa Medya Profesyonelleşmesi Ağı (SEENPM)
  • Arnavutluk Medya Enstitüsü (Tiran)
  • Mediacentar Vakfı (Sarajevo)
  • Kosova Basın Konseyi
  • Karadağ Medya Enstitüsü (Podgorica)
  • Makedonya Medya Enstitüsü (Üsküp)
  • Novi Sad Gazetecilik Okulu (Novi Sad)
  • Barış Ensitüsü (Ljubljana)
  • bianet (Türkiye).

"Bizim Medyamız" projesinin IPS İletişim Vakfı/bianet adına araştırmacısı vakfın araştırma koordinatörü Sinem Aydınlı.

Projenin kapsamı

Proje, medyanın sürdürülebilirliğine yönelik ana eğilimleri, riskleri ve fırsatları belirlemek ve medya özgürlüğü ile medya ve bilgi okuryazarlığını (MIL) desteklemek için medya aktivizmi çalışmalarındaki iyi uygulamaları haritalandırabilmeye yönelik bir araştırmayla başlıyor. Araştırma bulguları, medyadaki zorlukları ele alabilmek için medya alanındaki STK'lerin ve diğer paydaşların kapasitelerini güçlendirmek için kullanılacak.

"Bizim Medyamız" kapsamında gazetecilerin, medya kuruluşlarının ve medya kurumlarının kapasitesilerini anlamaya yönelik savunuculuk faaliyetleri yapılacak. Yerel ve ulusal medya ve diğer aktörlerin, medyadaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine yönelik medya aktivizmi çalışmaları yapması teşvik edilecek.

Proje kapsamında ayrımcılığa ve cinsiyetçi kalıp yargılara karşı çıkma ve yapılacak çeşitli aktiviteler aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme konusunda genç liderler güçlendirilecek.

Proje, kentsel ve kırsal alanlardaki STK'lere verilen mali destekle, yurttaşların MIL becerilerini geliştirmek, medya özgürlüğü ve bütünlüğünü desteklemek ve propaganda, nefret söylemi ve dezenformasyondan kaynaklanan kutuplaşmaya karşı koymak amacıyla yerel topluluklara ulaşacak.

Bizim Medyamız
Bizim Medyamız
25 Eylül 2023

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
medya okuryazarlığı bizim medyamız Our Media
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