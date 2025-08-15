"Ne hakkımız, ne geleceğimiz, ne de kaybedecek bir şeyimiz var"

Türkiye'de işçi hakları uğruna mücadele ağır bir bedel gerektirebilir. ITUC Küresel Haklar Endeksi'ne göre ülke, çalışanlar için dünyanın en kötü on ülkesi arasında. 35 yaşındaki Tolga Kubilay Çelik, gururla 20'den çok kez tutuklandığını anlatıyor. Bu tutuklamaların üçü hapis cezasıyla sonuçlanmış. En son martta "yolsuzluk" iddiasıyla tutuklanan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için düzenlenen bir protesto sırasında tutuklanmış.

"Getir-götür ekonomisi"nden doğan örgütlenmeler

Çelik, Türkiye'nin en güvencesiz çalışanlarından bazılarının, yani serbest çalışan motokuryelerin ve konaklama sektöründe çalışanların karşı karşıya kaldıkları sert gerçeklerin ürünü olan bir sendikanın kurucusu: Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası'nın kısaltması olan TEHİS, COVID 19 pandemisinin dorukta olduğu aralık 2020'de kurulmuş.

Kocaelili bir tersane işçisinin oğlu olan Çelik sendikadaki arkadaşları arasında "Kubi" diye biliniyor: İstanbul Üniversitesi'nde antropoloji okumuş, yüksek lisans tezini, İtalyan Marksist Antonio Gramsci'nin geliştirdiği devlet kavramı üzerine yapmış. Uğradığı sayısız tutuklamaların nedeni sosyalist örgütler ve Kürt hareketiyle ilişkisi. Gülümseyerek, "[Poliste] en kötü muameleyi Kürt olmadığım halde Kürt hareketiyle ilgilendiğim için görüyorum," diyor. Kendisini devrimci ve enternasyonalist olarak tanımlıyor.

Çelik'in çalıştığı kafede diğer TEHİS üyeleriyle tanışıyoruz. Aralarında 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Buğra Gültekin, 28 yaşındaki doktora adayı ve garson Meriç Balkan ve sendikanın kurye şubesi başkanı 33 yaşındaki Seyhun Kavut da var.

TEHİS, resmen sendika olarak tanınması için gereken yasal şartları karşılamıyor; çünkü Türkiye yasaları (6356 sayılı Sendikalar Kanunu), bir kuruluşun toplu sözleşme görüşmeleri yapabilmesi için ülke genelinde o sektörde tüm çalışanların yüzde 1'inden fazlasını temsil etmesi gerektiğini öngörüyor. Daha büyük sektörlerde bu, yaklaşık 10 bin üyeye denk geliyor.

Ayrıca, serbest çalışanların sendikalaşmasına yasal olarak izin yok. TEHİS, kendisini daha çok barlarda, kafelerde, otellerde ve özellikle de en yüksek ölüm oranlarına maruz kalan motokuryelik gibi alanlarda güvencesiz ve sahte serbest meslek sözleşmeleriyle çalışanların özörgütlenme üzerine kurulu dayanışma platformu olarak tanımlıyor. İlk protestoları 2020'de başladı.

Sendikanın şu anda yalnızca 1.500 aktif üyesi var ve bunların çoğu genç serbest çalışanlardan oluşuyor. Ancak sendikanın sesi hem sokaklarda hem de sosyal medyada yankı buluyor. Sektörde yaklaşık 130 bin kayıtlı kurye çalışanı var, ancak kayıt dışı çalışanlar da dahil, gerçek sayının 250 bin ila 300 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Kavut, "2022 ve 2024 yılları arasında resmen 180'den fazla kurye çalışanı hayatını kaybetti, ancak gerçek rakamın daha yüksek olduğuna inanıyoruz" diyor.

Yemeksepeti, Trendyol, Getir ve Vigo gibi sektördeki büyük şirketleri hedef alan blokajlar, yürüyüşler, iş bırakmalar ve kamu kampanyaları da dahil olmak üzere kitlesel protesto eylemleriyle TEHİS gerçek kazanımlar elde etmiş. Bunlar arasında ücret artışları, daha yüksek ikramiyeler, teslimat işinin yasal olarak "tehlikeli" kategorisinde tanınması, risk seviyesinin düşükten orta düzeye çıkartılarak yeniden sınıflandırılması ve şirketlerin teslimat çalışanlarını resmen kaydetmelerini zorunlu kılan P1 formunun getirilmesi yer alıyor. Çelik, gururla, "Yemeksepeti'nde 56 günlük bir protesto eylemi düzenledik," diyor. TEHİS, güvencesiz koşullar nedeniyle uçurumun kıyısına itilen teslimat çalışanlarının işçi hakları mücadelesinin ön saflarında yer aldığı Avrupa ve ötesindeki benzer taban platformlarıyla da iletişim halinde.

Yapısal güvencesizlik ve yasal sonuçlar

Bu geçici "serbest çalışan" işçilerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar, Türkiye'deki gençlerin katlandığı güvencesiz çalışma koşullarını gözler önüne seriyor: Sigortaları yok ve Bağkur primlerini kendileri ödemek zorundalar, ancak yüzde 99'u bunu karşılayamıyor. Çalışma süreleri günde 14 saate kadar çıkabiliyor, ücretler son derece düşük ve vergi yükü orantısız derecede ağır. Çelik, "Biz yüzde 20 vergi ödüyoruz, restoranlar ise sadece yüzde 1" diyor.

Baskı sürekli. Birçok genç, tutuklu belediye başkanının resminin bulunduğu yüzü örten başlıklar veya maskelerle protestolara katılıyor. Meriç Balkan, "Şirketler ve güvenlik güçleri, toplu eylemlere katılanları tespit etmek için gözetim teknolojisi, yüz tanıma ve algoritmalar kullanıyor," diye anlatıyor. Bu nedenle TEHİS, protestolar sırasında aktif çalışanların ifşa olmaması için işten çıkarılan çalışanları veya destekçileri öne çıkarıyor. "Birçok işçi, protestolara katılırlarsa işlerini kaybetmekten korkuyor."

Yeni siyasi protestoların başını çekenler

İmamoğlu ve ana muhalefet partisi CHP'li onlarca belediye başkanının tutuklanmasıyla başlayan protestoların başını yeni bir kuşak çekiyor. Çelik, 2002'den beri ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde artan toplumsal ve siyasi baskılar karşısında patlak veren 2013'teki kitlesel protestoları kastederek, "Gezi'de umut vardı," diye anımsıyor. "Bu yeni kuşağın kaybedecek hiçbir şeyi kalmadı," diye ekliyor ve iktidar partisinin yarattığı ciddi ekonomik krize göndermede bulunuyor. 2018'den bu yana yıllık enflasyon yüzde 20 ile yüzde 72 arasında değişiyor (ve kümülatif enflasyon yüzde 500'ün üzerinde) ve Türk lirasının dolar karşısında yüzde 85 oranında tarihi değer kaybı söz konusu.

Protestoculara yönelik baskılar yaklaşık 1.900 kişinin gözaltına alınmasına yol açtı ve birçok gencin kimliklerini gizlemesine neden oldu. Yasayı çiğnedikleri için değil, haklarını kullandıkları için cezalandırılıyorlar. "Örgüt" kelimesi mevcut hükümet tarafından ağır bir şekilde damgalanıyor: birçok vatandaş artık onu otomatik olarak terörizmle ilişkilendiriyor. Ancak Elif, hükümetin niyetlerinin aksine, bu baskının "örgütlenme ihtiyacına dair kolektif bir farkındalık yarattığını" söylüyor. Elif, baskı, gelecek beklentilerinin eksikliği ve gençler arasında iletişim yoluyla kök salabilecek bir kolektif destek çerçevesi oluşturma acil ihtiyacı arasında doğrudan bir bağlantı görüyor.

İstihdamın çöküşünü yansıtan şaşırtıcı rakamlar

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) 2024 raporuna göre, çalışma çağındaki toplam 65,7 milyon yurttaştan yalnızca 22,5 milyonunun, yani üçte birinin, yasal tam zamanlı sözleşmesi var. Resmi istihdam oranı yüzde 49,3 iken, kayıtlı tam zamanlı istihdam oranı yalnızca yüzde 34,3. Çalışma çağındaki kadınların yalnızca beşte birinin kayıtlı tam zamanlı bir işi var.

Resmi işsizlik oranı yüzde 8,7 (3,1 milyon kişi) iken, gerçek işsizlik oranının yüzde 25 (9,8 milyon kişi) olduğu tahmin ediliyor. "Türkiye'de genç olmak mı? Diploma elinizde, hayaller askıda. Asgari ücret göçüne hoş geldiniz," diyor DİSK Uluslararası İlişkiler Direktörü Kıvanç Eliaçık. Genç işsizliği yüzde 37,5 civarında seyrediyor; bu oran İsveç gibi Avrupa ülkelerine göre neredeyse beş kat daha yüksek. Ayrıca Türkiye, eğitim, istihdam veya mesleki eğitimde olmayan gençlerin oranı olan yüzde 26,4 ile Avrupa'nın en yüksek NEET (Eğitimde, istihdamda veya mesleki eğitimde olmayan) genç oranına sahip ve bu AB ortalamasının iki katından fazla.

Eliaçık, "Türkiye'deki gençler sadece iş bulmakta zorlanmakla kalmıyor, aynı zamanda güvencesiz ve düşük ücretli işlerde, çoğunlukla eğitimleriyle tamamen alakasız alanlarda sıkışıp kalıyorlar. Nitelikleri ve işleri arasındaki uyumsuzluk işsizliği daha da felç edici hale getiriyor," diyor.

Kadınlar, Türkiye'deki istihdam krizinden orantısız etkileniyor. 30 yaşındaki Funda Bakış, Şanlıurfa'daki yeni tekstil sendikası BİRTEK-SEN'in il temsilcisi. “Özak Tekstil'den sendikalı olduğumuz için işten çıkarıldık ve buna karşılık 80 gün süren büyük bir mücadele verdik. Hâlâ da veriyoruz. Çalışma hakkımız reddedildiği ve haksızlığa uğradığımız andan itibaren işçi hakları ve adalet mücadelemize başladık. Bu süreçten derin, birinci elden deneyimlerle çıktık. Devletin tüm mekanizmaları yargı sistemi, mahkemeler, hatta yerel müftü bile karşımızda saf tuttu." diyor.

Bakış, genç kadınların iş yerinde karşılaştığı eşitsiz muameleyi kınıyor: “[İşverenler] gençler hiçbir şey bilmiyor, hiçbir şey yapamaz' diye düşünüyor.” diyor. Sendika hareketini canlandırmada gençlerin hayati rolünü vurguluyor ve örgütlenmenin getirdiği güçlenmeyi vurguluyor: “Gençler için en büyük umut mücadeledir.”

Gençler emek mücadelesine nasıl bakıyor?

Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) kurucu üyesi olmasına karşın, çalışma çerçevesi serbest çalışanlara tam kolektif haklar tanımıyor. Sendika üyeliği oranı ise sadece yüzde 3 gibi son derece düşük bir düzeyde. Gençler arasında yaygın görüş, büyük sendikaların – ayrım gözetmeksizin – bürokratik ve günlük çalışma gerçeklerinden kopuk olduğu, hatta iş dünyası veya parti çıkarları tarafından ele alındığı yönünde. Sendikaların bu kuşağın psikoloji, çevre, göç ve genç istihdamı gibi temel sorunlarını ele almada başarısız oldukları düşünülüyor. Dahası, 22 yaşındaki siyaset bilimi öğrencisi Özgür, "gençlerin çoğu sendikaların nasıl çalıştığını, ne yaptığını veya hedeflerine nasıl ulaştığını bilmiyor" diyor. Siyasetten en uzak olanlar için sendikalar uzak ve sembolik olarak algılanıyor; bunlar yalnızca haberlerde, internette veya protestolarda duyulabilen şeyler.

Güvensizlik, farkındalık eksikliği ve Türkiye'deki iş hukukunun getirdiği kısıtlamalar, yasal olarak müzakere yetkisine sahip olmamaları, toplu eylem yoluyla baskı uygulamak üzere tasarlanmış paralel platformların ortaya çıkmasını körükledi.

Herhangi bir sendikaya bağlı olmayan ancak DİSK'in gençlik kollarını yakından takip eden ve onları aktif ve potansiyel dolu bulan Elif, "Maddi çalışma koşulları değişti ve sendikaların da onlarla birlikte değişmesi gerekiyor" diyor.

Uzun süredir köklü sendikalarla aktif olarak çalışan Özgür, "sendikalarda, toplumsal hareketlerde ve siyasi partilerde gençlere yönelik artan bir farkındalık olduğuna" inanıyor. DİSK ve bağlı sendikaları, gençleri dahil etmeyi ve sendikaları onlar için daha alakalı hale getirmeyi amaçlayan GENÇ-SEN ve çeşitli öğrenci sendikası girişimleri gibi genç kitlelere yönelik bazı programlar yürütüyor." Ancak GENÇ-SEN, 2011'de hükümet tarafından kapatıldı.

Yeni direniş biçimleri

Birçok genç, göçü tek çıkış yolu olarak görse de, değişim umudunu hâlâ koruyor. Özgür, anahtarın kendi platformlarını oluşturmakta yattığına inanıyor ve ekliyor: "Sendikalar bu enerjiyi yönlendirebilirlerse, kendilerini yeniden canlandırabilirler. Filistin İçin 1000 Genç, tekstil sendikası BİRTEK-SEN, öğretmenler sendikası DGN-SEN ve inşaat işçileri sendikası gibi girişimler gerçek bir seferberlik kapasitesi sergiledi. Sosyal medya gençler için son derece önemli hale geldi ve dezenformasyon bir silah. Bu nedenle sendikalar seslerini [sosyal medyada] duyurmak için harekete geçmeli. Dijitalleşme teknik nedenlerle önemli, ancak bunun ötesinde, sendikaların daha fazla gençlik odaklı programlar başlatmaları, medyayı aktif ve etkili bir şekilde kullanmaları ve doğrudan iletişim ve sürekli adaptasyona bağlı kalmaları gerektiğine inanıyorum; sadece gençlere ulaşmak için değil, günümüz ortamında etkili bir şekilde faaliyet göstermek için de."

İş sağlığı uzmanı akademisyen Aslı Odman'a göre, Türkiye'deki gençlerin karşı karşıya olduğu güvencesiz durum yapısal: Üniversite mezunları arasında aşırı yüksek işsizlik oranı, artan kişisel borçlar ve ailelerine sürekli maddi bağımlılık.

Odman, bu kuşağı harekete geçiren şeyin idealizm değil, tükenmişlik olduğunu özetliyor: "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok -ne ekonomik ne de kültürel olarak- ve tüm bunlardan bıktık." Gençlerin harekete geçmesinde son dönemdeki artışın, aynı zamanda işyerinde şiddetin, gelecek beklentilerinin yokluğunun ve işçi intiharları gibi aşırı vakaların neden olduğu tükenmişliğe bir tepki olduğunu da ekliyor. Ancak Türkiye'de, diğer Akdeniz ülkelerinin aksine, gençlik aktivizmi Kürt çatışması, etnik baskı, eğitimin İslamlaştırılması, ırkçılık, otoriterlik ve tüm kesişen ittifakların suç sayılması nedeniyle derinden parçalanmış durumda.

Odman, "Son protestolar sistemi dönüştürmeyi değil, bu yırtıcı, diktatoryal kapitalizme kolektif olarak direnmeyi amaçlıyor," diye değerlendiriyor.

(AEK)

_________________________________

Kaynak: Equal Times/Marga Zambrana