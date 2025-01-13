Nazlıaka: “Hukuk bize ekmek gibi, su gibi, hava gibi lazım”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka tutuklanan ve yerine kayyım atanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’i bugün Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret etti. Ardından tutuklu AKUT eski başkanı Nasuh Mahruki’nin Çağlayan Adliyesindeki duruşmasına katıldı. Daha sonra Nazlıaka, Esenyurt’taki Demokrasi Nöbeti’nde halka seslendi.

Nazlıaka: “Dosyada gizlilik kararına rağmen algı operasyonu”

Prof Dr. Özer’i ziyaretinin ardından Nazlıaka bugün gözaltına alınan CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a değinerek şunları söyledi:

Ahmet Başkanımızı tutsak etmeye çalışan bu zihniyet; “çamur at izi kalsın” mantığıyla, bu sabah da Beşiktaş Belediye Başkanımızı gözaltına aldı. Üstelik aynı şekilde dosyaya gizlilik kararı konulmasına rağmen dosyadaki bazı bilgiler yandaş medya tarafından servis edilerek adeta bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılıyor. Bir itibar suikastı yapılmaya çalışılıyor. Masumiyet karinesi yok sayılmaya çalışılıyor.

Nazlıaka: “Düşünce ne zamandan beri suç?”

Prof. Dr. Özer’i ziyaretinin ardından Nazlıaka, Nasuh Mahruki’nin Çağlayan Adliyesinde devam eden davasının karar duruşmasına katıldı.

Davada beraat kararı beklediklerini, ancak bir sonraki duruşmanın 21 Şubat’ta yapılmasına karar verildiğini söyleyen Nazlıaka, “Mahruki'nin böylesine mesnetsiz iddialarla, üstelik de halkı endişeye sevk etmek gibi, halka yanlış bilgi vermek gibi kendi kişiliğiyle hiç bağdaşmayacak bir takım iddialarla yargılanıyor olması hepimiz için üzücüdür. Düşünmek suç değildir. Düşünce ne zamandan beri suç oldu?” dedi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği eski Başkanı Nasuh Mahruki, 12 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek 20 Kasım’da “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklanmıştı.

AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

Nazlıaka: “Ahmet Başkan altı ayda altı yıllık iş yaptı”

Çağlayan Adliyesi’nin ardından Esenyurt’taki Demokrasi Nöbeti’ne katılan Nazlıaka, halka seslenerek Prof. Dr. Özer ile ilgili şunları söyledi:

Sizlere Silivri'den Ahmet Başkanımızın selamını getirdim. Ahmet Başkan “meydanlara selam, direnişe devam” diyor. Ve Ahmet Başkan “Beni asla ama asla merak etmeyin. Ben iyiyim. Aydınlık günlere az kaldı” diyor, demokrasiye olan inancınızla mücadeleyi büyüttüğünüz için izlere şükran duygularını iletiyor. İçinde bulunduğumuz dönemde hakikaten bir hukuksuzluktan diğer hukuksuzlukla mücadeleye koşturuyoruz. Ama biliyoruz ki kazanan sonunda bizler olacağız. Peki AKP bunu niye yapıyor? Çünkü AKP belediyeleri bizim gibi yönetemediği için, bizim belediyelerimizin sunduğu hizmetleri merkezi sistemden sunamadığı için kıskançlıktan çatır çatır çatlıyor. Işte o yüzden halka hizmet götüren belediyelerimize kendince dizgin durmaya çalışıyor. Ama biz buna asla izin vermeyeceğiz. “Ahmet Başkan altı ayda altı yıllık iş yaptı” diye daha önce aktarmıştım sizlere. Şimdi izliyoruz ve görüyoruz ki onun koltuğuna oturan kayyım, Ahmet Başkan'ın projelerini sanki kendi projesiymiş gibi anlatmaya çalışıyor. Ahmet Başkan'ın birçok projesi vardı. Bunların bir kısmını rafa kaldırılmış.Ahmet Kaya Konservatuarı, Barış Manço Çocuk Evi, Yılmaz Güney Müzesi, Yaşar Kemal Kütüphanesi açacaktı. Kasım'da bir hafta sürecek olan ve kültür ve edebiyat dünyasını buluşturacak olan edebiyat buluşmaları gerçekleştirecekti. Göreve gelen kayyımın ilk işi bu edebiyat buluşmalarını iptal etmek oldu. Yerine ne yaptı biliyor musunuz? Hafızlar icazet programını yaptı. Ahmet Başkan'ın hazırladığı AŞEV'i açılışını yapacağı AŞEV'in önünde fotoğraf çektirip sanki kendi projesiymiş gibi anlattı.

Nazlıaka: “2025 yılını yoksulluk yılı ilan ediyoruz”

Nazlıaka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “aile yılı” ilan etmesi ile ilgili şunları söyledi:

Bildiğiniz gibi AKP 2024 yılını emekler yılı ilan etmişti, emeklerin canını okudu. 2025 yılını aile yılı ilan etti, belli ki ailelerin de canını okuyacak. Ama biz 2025 yılını yoksulluk yılı ilan ediyoruz. Bu yoksulluk sadece ekonomik yoksulluk değil, adalet yoksulluğu da çekiyoruz ülkemizde. Öyle ki, hukukun olmadığı bir yerde hiçbirimiz nefes alamayız. Hukuk bize ekmek gibi, su gibi hava gibi lazım.

(EC)