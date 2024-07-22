Nazlıaka duyurdu: Soyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi’nden çıkarılacak

Kadının evlendikten sonra bekârlık soyadını tek başına kullanamayacağını içeren madde yargı paketinden çıkarılacak.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın görüşmesinde, soyadı düzenlemesinin Yargı Paketi'nden çıkarılması üzerine mutabık kalındı. AKP, düzenlemenin Yargı Paketi'nden çıkarılması teklifini Meclis Genel Kurulu'na getirecek.

Haberi, CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yaptıkları görüşme sonrasında konuşan CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka “soyadı düzenlemesine” dair şunu söyledi:

“ Sayın Bakan'la yaptığımız görüşmede bu dayatmanın 9. yargı paketinden çıkartıldığı müjdesini sizlere vermek isterim.”

"Ağırlıklık olarak kadına yönelik şiddet meselesini konuştuk"

Aylin Nazlıaka’nın açıklaması şöyle:

“Alanı içerisinde olan konulardaki politikalarımız, yaşanılan bir takım sorunlar ve buna dair çözüm önerilerimizi sundum. Tabii aynı zamanda bu toplantıya gelmeden önce Türkiye Kadın Hareketi ile de bir takım istişarelerde bulunduk ve onlardan bize iletilen bazı bilgileri ve bir dosyayı da kendisine ilettim.”

“Dolayısıyla Sayın Bakan bu dosyaya bakacak, bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak sunduğumuz dosyadaki bazı sorulara daha sonrasında yazılı olarak yanıt verecek. Ben de görüşmenin detaylarını yarın saat 10.30'da genel merkezimizde yapacağımız basın açıklamasında iletiyor olacağım. Ancak görüşmenin içerisine ileteceğim detaylar tamamıyla Sayın Bakan'ın da onayladığı, sayın bakanın da itiraz etmediği içerikte bir takım unsurlar olacak.”

“Şunları söylemek isterim. Aslında bizler bugün kendisiyle ağırlıklı olarak kadına yönelik şiddet mevzusunu konuştuk. Kadın hakları, çocuk hakları, yaşlıların sorunları, yoksulların sorunları, engellilerin sorunları, şehit yakınları ve gazilerin sorunları, Kısacası romanlar, Türkiye'deki tüm kırılgan gruplara dair bir takım görüşleri içerdik. Buna dair sorunları ve çözüm önerilerimizi ilettik.”

“Ve Sayın Bakan'la birçok konuda da aslında istişarede bulunabileceğimizi, bir daha görüşme yapabileceğimizi, bundan sonraki süreç içerisinde de bu tip değerlendirmeleri gerçekleştirebileceğimizi bir kez daha anlamış olduk. Bu açıdan kıymetli ve değerli bir görüşmeydi. Ben kendisine ayırdığı zaman için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şu tip unsurlarda ortaklaştığımızı söyleyebilirim.”

“Medeni kanun bizler için, kadınlar için özellikle eşit yurttaşlık bildirgesi niteliğinde bizim önemli bir çimentomuz, önemli bir teminatımız. Burada Adalet Bakanı'nın bir takım söylemleri olmuştu daha öncesinde ve kendisi medeni kanunu sil baştan yazacağız demişti. Bu da biz kadınları teyakkuza geçirmişti. Oldukça endişelenmiştik. Ancak Sayın Bakan'ın da bu konuda bizimle benzer şekilde düşündüğünü gördük. Bu mutluluk verici. Yine Milli Eğitim Bakanı'nın bir açıklaması olmuştu.”

“Demişti ki kendisi Eğer kız okulları açılırsa, karma eğitime son verilirse birçok aile çocuklarını daha fazla okula gönderir. Oysaki bizler tabii ki her zaman lehik, çağdaş, bilimsel eğitimden yanayız, karma eğitimden yanayız. Dolayısıyla karma eğitim noktasında da uzlaştığımızı söyleyebilirim kendisiyle. Ayrıca 6284 No’lu yasanın budanmaması noktasında yine ortaklaşabileceğimizi hissediyorum.”

“Özellikle Türkiye'de yaşanılan en önemli unsurlardan bir tanesi de sorunların çözülebilmesi adına verilerin eksikliğinden verilerin eksikliğine yönelik yaşanılan bir takım sorunlar. Dolayısıyla veri eksikliğiyle ilgili olarak da bakanlığın bir çalışması olduğunu büyük bir mutlulukla öğrendim. Çünkü şu anda örneğin kadın cinayetlerine yönelik verileri biz kadın cinayetlerini durduracağız platformunun çetelesinden alıyoruz. O yüzden bu konudaki çalışmayı çok değerli buluyoruz.”

“Yine aynı şekilde şüpheli ölümlerin üzerine gidilmesi noktasında bir değerlendirme yaptık Sayın Bakanla. Çünkü şüpheli ölüm diye bir şey yoktur. Üzeri kapatılan bir dosya vardır, korunan bir katil vardır diyoruz. Demeye de devam edeceğiz. Dolayısıyla bu konuda da yine önümüzdeki süreç içerisinde bir takım istişarelerde bulunmak mümkün diye düşünüyoruz. Türkiye'deki Nüfus artışına dair bazı görüş alışverişlerinde bulunduk. Bunu yarınki basın açıklamamızda da daha detaylı bir şekilde aktaracağız ama kadın doğurganlığı üzerinden konuştuk.”

“Yine Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nda Mart 2024 ayında atılan bir ortak karara atılan bir imza var. Bu imzanın gerekliliği olarak da aslında haneye değil kişiye dayalı veri analizi yapılması gerekiyor. Bu özellikle de kadın yoksulluğuyla mücadelede bizim çok önemsediğimiz bir unsur. Çünkü bir ailenin asgari asgari geliri olabilir. Asgari ücret düzeyinde geliri olabilir.”

“Bundan sonraki görüşmelerde de önceki konuştuklarımızın belki ne noktaya geldiğini tartabileceğimiz bir süreç yürütebiliriz, bir süreç inşa edebiliriz diye düşünüyoruz. Ben tekrar sizlere de teşekkür ediyorum. Sizleri de bu kadar süre bekletmiş olduk. Yarın genel merkezimizde saat on otuzda yapacağımız basın açıklamasında da özellikle sorunlar ve çözüm önerilerimiz konusunda sizleri biraz daha detaylı olarak bilgilendireceğim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.”

“Dokuzuncu yargı paketinde kadınlar için bir tehdit olarak duran Soyadı dayatması. Biz meseleye sadece bir soyadı seçimi olarak bakmıyoruz. Bu aslında kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır. Bu aslında kadın erkek eşitliği hakkıdır. Bir ailenin eşitlik esasına dayalı olarak kurulmasıdır. Kadının bir soy kütüğünden bir başka soy kütüğüne geçmeme hakkıdır. Kadınların tercih hakkıdır. Kadınların kendi yaşam biçimlerini, yaşam tercihlerini belirleyebilmesi demek bir demokrasi hakkıdır. Ve tabi anayasa mahkemesinin bu yönünde vermiş olduğu bir karar var. Bu karara uyularak aynı zamanda anayasaya uyulması noktasında da bizim son derece hassas olduğumuz bir unsurdur.

Soyadı kanunu ile ilgili yapılması planlanan değişiklik. Kısacası soyadı dayatması dediğimiz mesele ve Sayın Bakan'la yaptığımız görüşmede bu dayatmanın 9. yargı paketinden çıkartıldığı müjdesini sizlere vermek isterim. Ve özellikle de bu yönde mücadele eden Türkiye Kadın Hareketi'ndeki tüm kız kardeşlerime, tüm bu alanda görüş bildirmiş olan mücadeleci, eşitlikçi erkeklere, ve başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere partimize de teşekkür etmek istiyorum.”