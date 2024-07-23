Nazlıaka'dan Göktaş'a 11 Maddelik dosya: Kadına şiddeti sıfırlayacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Gölge Bakan Aylin Nazlıaka, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genel Başkan Özgür Özel arasındaki görüşmenin ardından, gölge bakanların bakanlarla görüşmelere başladığını duyurdu.

Bu kapsamda Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya geldi.

Nazlıaka, görüşmeye Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel ile katıldığını belirterek, Bakan Göktaş'a 11 maddeden oluşan kapsamlı bir dosya sunduklarını ve Bakan'ın dosyayı inceleyeceğini, bazı sorulara yazılı cevap vereceğini belirttiğini ifade etti.

Bir saati aşan görüşmede, kadına yönelik şiddetle mücadele, Medeni Kanun'da yapılmak istenen değişiklikler, kadın yoksulluğu, çocuk hakları, engelliler, şehit yakınları ve gaziler, Roman vatandaşların yaşadığı hak mağduriyetleri gibi birçok başlık ele alındı.

Kadına Yönelik Şiddet ve 6284 Sayılı Kanun

Nazlıaka, kadına yönelik şiddet vakaları konusunda Sayın Bakan’ın kararlılığını vurgulayarak, İstanbul Sözleşmesi'nin önemine dikkat çekti. İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe konulması talebini iletti.

Nazlıaka ayrıca, 6284 Sayılı Kanun’un etkin uygulanmaması nedeniyle kadınların şiddet sarmalına mahkum edildiğini anlattı. Bakanlık yetkilileri ise şüpheli ölüm vakalarının dosyalarına müdahil olduklarını belirtti.

Soyadı düzenlemesi

Görüşmede umutlarını artıran en önemli haberin, soyadı düzenlemesinin 9. Yargı Paketi’nden çıkarılacağı bilgisi olduğunu belirten Nazlıaka, bu konuda yeniden bir değerlendirme yapılacağını duyurdu.

Cemaat ve tarikatlarla yapılan protokoller

Nazlıaka, Bakanlığın birçok cemaat ve tarikata bağlı derneklerle imzaladığı protokolleri eleştirerek, bu derneklerin çocuk evleri açma yetkisi olduğunu hatırlattı ve Bakanlığa bu konuda daha detaylı bilgi talep etti.

Bakanlık neden kendi imkanları ile çocuk evi açmıyor?

Nur Cemaati’ne bağlı Hayrat İnsani Yardım Derneği arasında imzalanan protokolü, Menzil Cemaati’ne bağlı Beşir Derneği ile yapılan protokolü hatırlattım.

Protokole göre, Beşir Derneği’nin çocuk evleri açma yetkisi olduğunu söyledim. “Bakanlık neden kendi imkânlarıyla çocuk evleri açmıyor?” diye sordum. Sayın Bakan bu konuyu araştıracağını söyledi.

Sayın Bakan ile gerçekleşen bu görüşmeyi karşılıklı iletişim açısından çok önemsiyorum. Yakın tarihte tekrar bir görüşme yapacağımızı umuyorum. Bugün genel sorunlar üzerinde yoğunlaştık.

Bundan sonra yapılacak görüşmelerde özel dosyalar üzerinden giderek kırılgan grupların yaşadığı sorunları bizzat iletmek istiyorum. Sayın Bakan’ın da bu konudaki samimi tavrına ilişkin edindiğim izlenim, periyodik görüşeceğimiz yönündedir.