Nazlı Ilıcak yeniden hapishaneye girdi

Gazeteci Nazlı Ilıcak, 2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle Cumhuriyet savcısı Orhan Kapıcı’nın şikayeti sonucu yargılandığı İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “iftira” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre Ilıcak, cezanın onanmasının ardından avukatı Kemal Ertuğ Derin’le birlikte bugün Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gitti. Ancak Ilıcak’a “casusluk” suçundan aldığı ceza nedeniyle denetimli serbestliği bulunduğu için açık cezaevinde kalamayacağı bildirildi. Bunun üzerine Ilıcak, Sakarya 1 No’lu Cezaevi'ne teslim oldu.

"Normalde bu suçun yatarı yok"

Avukat Kemal Ertuğ Derin, şunları belirtti:

"Normalde açık cezaevine alınması gerekiyordu. Ancak ‘casusluk’ suçlamasından denetimli serbestliği devam ettiği için kapalı cezaevine girdi, yaklaşın 2-3 hafta kadar kapalı cezaevinde kalması bekleniyor. Ardından açık cezaevine geçerek denetimli serbestlikle ayrılacak."

“Normalde bu suçun yatarı yok ancak başka bir suçtan denetimli serbestliği olduğu için böyle oldu. Bize Hendek Kadın Açık Kapalı Cezaevi’ne gitmemiz söylendi, bugün kendisiyle Hendek’teki cezaevine gittik, 2-3 gün cezaevinde kalıp çıkacaktı. Fakat daha sonra bize ‘Sizi yanlış sevk etmişler, denetimli serbestliğiniz var’ dediler. Açığa gireceğimizi düşünürken, kapalıya aldılar. Şu an kendisi Sakarya 1 No’lu Cezaevi’nde."

RSF: Serbest bırakılmalı

RSF’den Erol Önderoğlu da şöyle dedi:

"Gazeteci #NazlıIlıcak’ın, 2016’da yazdığı bir yazıyla bağlantılı olarak, “iftira” suçlamasından verilen 2,5 yıllık hapis cezası nedeniyle 79 yaşında hapsedilmesi tamamen orantısız ve intikamı akla getiren bir uygulamadır. Bizce serbest bırakılmalıdır."

RSF’den Erol Önderoğlu: Gazeteci #NazlıIlıcak’ın, 2016’da yazdığı bir yazıyla bağlantılı olarak, “iftira” suçlamasından verilen 2,5 yıllık hapis cezası nedeniyle 79 yaşında hapsedilmesi tamamen orantısız ve intikamı akla getiren bir uygulamadır. Bizce serbest bırakılmalıdır. pic.twitter.com/gFMCSghCUj — RSF Türkçe (@RSF_tr) December 4, 2023

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Ne olmuştu?

Nazlı Ilıcak hakkında, kapatılan Özgür Düşünce isimli internet sitesinde 16 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan “Hanefi Avcı’nın Operasyon Beklentisi” başlıklı yazı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede Ilıcak’a “iftira” suçlaması yöneltilmişti.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2021 yılında açılan dava, 19 Nisan 2022'deki duruşmada karara bağlanmıştı. Ilıcak hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. Karar daha sonra istinafta onandı.

(EMK)