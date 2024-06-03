Nazım Hikmet, ölümünün 61. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı

3 Haziran 1963'te Moskova'da hayatını kaybeden şair Nazım Hikmet Ran'ın, ölümünün 61'inci yılı dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında anma etkinliği yapıldı.

AA'da yer alan habere göre Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin himayesinde, Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) öncülüğünde ve Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğinde Novodeviçi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, RTİB Başkan Vekilleri Recep Haki ve Nurullah Bakır, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdürü Aleksandra İlyina, sanatçı Zülfü Livaneli ve Serenad Bağcan da katıldı.

Nazım Hikmet'in mezarına çelenk ve karanfillerin bırakıldığı törende, Büyükelçi Bilgiç şunları söyledi:

"Nazım yalın diliyle sıra dışı hayatında yaşadığı tecrübelerini, aşklarını, hasretlerini, hayallerini, tutkularını nesilleri aşan şekilde şiirleriyle bizlere anlatmaya hala devam ediyor."

Nazım Hikmet'in sadece şiirleriyle değil, insan sevgisi, yaşam tutkusu, fikirleri ve hayatıyla tarihe damgasını vurduğunu belirten Bilgiç, şairin eserlerinde herkesin kendi hayatına dair bir şeyler bulabileceğini ifade etti.

Bilgiç ayrıca, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Nazım anısına Serenad Bağcan konseri

Dün akşam da Serenad Bağcan, Nazım Hikmet’in anısına, Moskova'daki Russkaya Pesnya Moskova Devlet Akademi Tiyatrosu'nda bir konser verdi.

Bağcan ve orkestrası bağlama virtüözü Erdem Şimşek eşliğinde Nazım Hikmet’in anısına derlenen şarkıları söyledi. Konserde, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfının Onursal Başkanı sanatçı Zülfü Livaneli de sahneye çıkarak bazı şarkılara eşlik etti.

Programda, 2024 Nazım Hikmet Dostluk Ödülü, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdürü Aleksandra İlyina’ya verildi.(AÖ)