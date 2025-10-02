ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 2 Ekim 2025 16:40
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2025 16:43
2 dk Okuma

Nazım Daştan ve Cihan Bilgin anması: Eyleme katılan gazetecilerin adli kontrolü kaldırıldı

Duruşma savcısı bir kez daha gazeteciler Hayri Tunç, Gülistan Dursun, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Can Papila, Muhammet Enes Sezgin, Osman Akın ile siyasetçiler Hacı Ugiş ve İmam Şenol'un cezalandırılmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Nazım Daştan ve Cihan Bilgin anması: Eyleme katılan gazetecilerin adli kontrolü kaldırıldı

Suriye’nin kuzeyinde öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için Şişhane’de eylem yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan yedisi gazeteci dokuz kişinin yargılanması bugün devam etti.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dördüncü duruşmaya gazeteciler Hayri Tunç, Gülistan Dursun, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Can Papila, Muhammet Enes Sezgin, Osman Akın ile siyasetçiler Hacı Ugiş ve İmam Şenol katılmazken avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı 10  Temmuz’da verdiği mütalaasını tekrar ederek gazeteci ve siyasetçilerin "örgüt propagandası" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamakla" suçlamasıyla cezalandırılmalarını istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan avukatlar, 21 Aralık 2024’te Şişhane’deki basın açıklaması sırasında gazetecilerin ablukaya alınarak saatlerce bekletildiğini, slogan atmadıklarını propaganda suçunun unsurunun oluşmadığı söyledi.

Avukatlar ayrıca gazeteci ve siyasetçilere eylem yasağı kararının tebliğ edilmediğini, basın açıklaması yapılmadan polis ablukasına alındıklarını dolayısıyla 2911 sayılı kanuna muhalefet etmediklerini ifade etti.

Avukatlar, gazeteci Nazım Daştan ve Cihan Bilgin hakkında örgüt üyeliğinden kesinleşmiş mahkumiyet kararının olmadığını, iki gazetecinin masumiyet karinesinin ihlal edildiğini belirterek öldürülen gazetecilerin fotoğraflarını taşımanın örgüt propagandası suçunu oluşturmadığını ifade etti.

İddia makamı gazeteciler hakkında alınan adli tedbir kontrollerinin devamı yönünde karar verilmesini isterken, avukatlar da tedbirin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme, yargılananlar hakkındaki adli tedbir kontrolü kararını kaldırılmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 3 Kasım'a görülecek.

28 Ocak 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Nazım Daştan Cihan Bilgin
