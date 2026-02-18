Nazi mektupları, kâğıt restorasyoncularının Holokost’taki rolünü açığa çıkardı

Yeni bir araştırmaya göre, II. Dünya Savaşı sırasında çok sayıda kâğıt restorasyoncusu (restoratörü) ve ciltleme uzmanı Naziler tarafından işe alınmış ve doğrudan soykırıma katkıda bulunmuş.

Oxford Üniversitesi, Worcester College’da koruma tarihi araştırmacısı Dr. Morwenna Blewett, 1930’lar ve 1940’larda Avrupa genelinde restorasyon uzmanlarının tarihi kilise ve nüfus kayıtlarını onarıp temizlediği bir programı ortaya çıkardı.

Bu işlemler, Nazilerin Yahudileri “tespit etmesine” olanak sağlıyordu.

Blewett, araştırması kapsamında Berlin’deki Alman Federal Arşivi de dahil çeşitli kamu kurumlarında, kâğıt restorasyon uzmanlarının Almanya ve işgal altındaki ülkelerdeki uygulamalarına dair Nazi mektuplarını ve belgeleri buldu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Blewett, “Potansiyel olarak öldürülebilecek kişilerin bir kaydını oluşturuyorlardı, aslında bir tür ‘hedef listesiydi’ bu. Nüfusun ‘ırksal’ kayıtlarına erişmek için ellerinden geleni yapmışlar,” dedi.

Blewett, belgelerin temizlenerek nasıl kullanıldığını araştırırken, ustaların işe alınmasına dair yetkililer arasındaki yazışmalara da ulaştı. Kayıtlarda bir Nazi yetkilisi, belgelerin önemini “Alman kilise kayıtları, nüfus tarihinin, soyun kanıtı ve soyağacının en önemli kaynağıdır,” diye vurguladı.

ArtWatch UK direktörü Michael Daley, araştırmanın “becerilerin şok edici şekilde kötüye kullanıldığını” ortaya koyduğunu belirtti.