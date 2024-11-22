Nazar Büyüm’ün cenaze töreni programı belli oldu

Yazar ve yayıncı Nazar Büyüm, tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle dün (21 Kasım) hayatını kaybetti.

Yazarı olduğu Agos Gazetesi, Büyüm’ün 30 Kasım Cumartesi saat 12.00’da Kumkapı Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedileceğini duyurdu.

Büyüm’ün ardından çocukları Milena, Ludmilla, Ali Murad ve torunu Cuba da bir taziye mesajı yayımladı:

“Babamızı, dedemizi kaybettik. Dolu dolu yaşadı. Daha iyi bir dünyayı hayal etti, onun için uğraştı. Biz çocuklarına insan olmayı öğretti. Sayısız insanın hayatında büyük iz bıraktı. Üzüntümüz tarifsiz.”

Büyüm, Agos’taki yazılarıyla yaşamında iz bırakan şarkı, türkü, şiir ve çeviriler üzerinden politik tutumunu, Türkiye'nin demokratikleşme umudunu ve barış arzusunu okuyucuya her zaman hissettirdi. Tüm bu temalar, kişisel bir yolculuğu anlatırken toplumsal bir çağrıyı da uyandırdı.

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