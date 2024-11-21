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Yayın Tarihi: 21 Kasım 2024 11:43
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2024 12:11
2 dk Okuma

Nazar Büyüm kimdir?

Bugün hayatını kaybeden yazar ve yayıncının Milena ve Ludmilla adında iki kızı, Ali Murad adında bir oğlu, Cuba adında bir de torunu vardı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Nazar Büyüm kimdir?

Yazar ve yayıncı. Agos Gazetesi’nde yayımlanan yazılarında özellikle Ermeni toplumunun tarihi, kültürel belleği ve kimlik meselelerine dair analizler sundu.

Annesi Maryani Hanım, babası Demirci Arsen Usta'dır.

İlkokulu, ortaokul 1. sınıfı Everek'te (Develi,Kayseri) okudu. 1957-62 arasında İstanbul Bağlarbaşı'ndaki Surp Haç Tıbrevank'ta orta-lise öğrenimini yatılı gördü.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi mezunu. 1967-70 arasında Eczacıbaşı ilaç fabrikası ilmi bürosunda mütercim tercüman olarak çalıştı.

Haziran 1972'de Manajans'ta metin yazarlığına başladı. 1975'te Ersin Salman, Zafer Ataylan, Hasan Parkan'la birlikte, Ajans Ada'nın kuruluşunda yer aldı. 1980 sonunda ayrıldı. Aynı yıl Adam Yayınları'nı, ertesi yıl Anadolu Yayıncılık'ı kurdu.

Adam Yayınları, aralarında Nâzım Hikmet'in, Oktay Rifat'ın, Melih Cevdet Anday'ın, Orhan Veli'nin, Aziz Nesin'in, Memet Fuat'ın, Server Tanilli'nin, Yaşar Kemal'in yer aldığı pek çok şair ve yazarın bütün eserlerini, Anadolu Yayıncılık ise Yurt Ansiklopedisi'ni, Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi'ni yayımladı.

Yazar ve yayıncı Nazar Büyüm vefat etti
Yazar ve yayıncı Nazar Büyüm vefat etti
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12 Eylül 1980 darbesi TDK'yi de kapatınca, o kurumun 35 yıl yazmanlığını yürütmüş olan Ömer Asım Aksoy başkanlığında bir heyete hazırlatılan Ana Yazım Kılavuzu o karanlık dönemde yapılan anlamlı işlerinden biri olarak tarihe geçti.

Walt Disney Company ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde yayımlanan Benim İlk Ansiklopedim, Bilgi Dünyasına Yolculuk gibi kaynak yayınlar ise Anadolu Yayıncılık'ın işi.

1986'da Selahattin Beyazıt ve Osman Kavala ile Ana Yayıncılık'ı kurarak AnaBritannica Genel Kültür Ansiklopedisi'ni yayımlamaya başladı. Temel Britannica ile Britannica Compton's ansiklopedileri de Ana Yayıncılık çatısı altında yayımlandı.

Agos Gazetesi’nde yayımlanan yazıları “Dönüp Baktığımda” adıyla kitap olarak yayımlandı.

Milena ve Ludmilla adında iki kızı, Ali Murad adında bir oğlu, Cuba adında bir de torunu vardı.

9 Nisan 1944'te Everek'te doğdu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Nazar Büyüm Agos gazetesi türkiyeli ermeniler
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Bugün 11:28
/haber/yazar-ve-yayinci-nazar-buyum-vefat-etti-302018
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