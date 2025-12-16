ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:19
 SG: Son Güncelleme: 16.12.2025 15:27
Okuma Okuma:  1 dakika

Nazar Büyüm için Anarad Hığutyun Binası’nda anma

Yayıncı ve yazar, 17 Aralık saat 18.30’da düzenlenecek etkinlikte konuşmalar ve müzik dinletisi eşliğinde anılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Nazar Büyüm için Anarad Hığutyun Binası’nda anma
Fotoğraf: Agos Gazetesi

Yayıncı, şair, yazar, çevirmen ve reklamcı kimlikleriyle kültür-sanat dünyasında önemli bir yere sahip olan Nazar Büyüm, özel bir etkinlikle anılacak.

21 Kasım 2024’te hayatını kaybeden Büyüm için düzenlenecek anma, yarın (17 Aralık) saat 18.30’da Agos Gazetesi’nin Harbiye’de bulunan Anarad Hığutyun Binası’nda gerçekleştirilecek.

Anmada Büyüm’ün yayıncılık, edebiyat ve kültür alanındaki katkıları ele alınacak.

Toplantıda Sevengül Sönmez, Turgay Fişekçi ve Rober Koptaş konuşmacı olarak yer alacak. Büyüm’ün yakın dostu, şair ve çevirmen Cevat Çapan ise etkinliğe özel olarak hazırlanan video kaydıyla anılarını paylaşacak.

Program kapsamında ayrıca Hangardz müzik grubundan Ari Hergel ve Lara Narin’in katılımıyla müzik dinletisi de gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin adreste yer alan formu doldurması gerekiyor: https://forms.gle/N8qmwuPmYj9gL3WB6
Nazar Büyüm kimdir?
Nazar Büyüm kimdir?
21 Kasım 2024
Haber Yeri
İstanbul
Nazar Büyüm türkiyeli ermeniler Agos gazetesi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
