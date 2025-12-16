Nazar Büyüm için Anarad Hığutyun Binası’nda anma

Yayıncı, şair, yazar, çevirmen ve reklamcı kimlikleriyle kültür-sanat dünyasında önemli bir yere sahip olan Nazar Büyüm, özel bir etkinlikle anılacak.

21 Kasım 2024’te hayatını kaybeden Büyüm için düzenlenecek anma, yarın (17 Aralık) saat 18.30’da Agos Gazetesi’nin Harbiye’de bulunan Anarad Hığutyun Binası’nda gerçekleştirilecek.

Anmada Büyüm’ün yayıncılık, edebiyat ve kültür alanındaki katkıları ele alınacak.

Toplantıda Sevengül Sönmez, Turgay Fişekçi ve Rober Koptaş konuşmacı olarak yer alacak. Büyüm’ün yakın dostu, şair ve çevirmen Cevat Çapan ise etkinliğe özel olarak hazırlanan video kaydıyla anılarını paylaşacak.

Program kapsamında ayrıca Hangardz müzik grubundan Ari Hergel ve Lara Narin’in katılımıyla müzik dinletisi de gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin adreste yer alan formu doldurması gerekiyor: https://forms.gle/N8qmwuPmYj9gL3WB6