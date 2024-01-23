Nazan Öncel 'Kara Plak' albümünün lansman konseriyle 9 Şubat'ta sahnede

Besteci, söz yazarı Nazan Öncel, beş yıllık bir aranın ardından yayınladığı 13. stüdyo albümü “Kara Plak (Geceye Bir Şarkı)”ın lansman konseri 9 Şubat Cuma Alan Kadıköy’de.

Kara Plak’ın kapak çalışması ressam Arslan Eroğlu’nun suluboya fırçasından çıkarken Nazan Öncel, Erman Arda ve Janti Hamit düzenlemesiyle 10 şarkıya imza attı.

Nazan Öncel, “Kara Plak” albümünün ilk klip çalışması için ise söz ve bestesi kendisine, düzenlemesi Erman Arda’ya ait olan “Esme” şarkısı için yönetmen Ali Necati Kumcuoğlu ile çalıştı.

DMC etiketiyle dinleyiciyle buluşan “Kara Plak” albümünde yer alan şarkılar sırasıyla ‘Esme, Kara Plak, Gurur Çıkmazı, Cihangir’deyim Gel, Aslanım, Amacın Ne, Anne Ben İnsan Oldum, Köprü Altı , İki Aylak , İmdat.

Nazan Öncel hakkında

İzmir, Karşıyaka'da öğretmen bir anne ve memur bir babanın evliliklerinin ikinci yıldönümlerinde dünyaya geldi. Edebiyat damarını babası Muzaffer Bey’den alırken, notayı altı yaşındayken annesi Raziye Hanım’dan öğrenmiş olması, ortaokul yıllarında gitar çalıp, şarkı söylemesinde büyük yardımı oldu.

İlk sahne tecrübelerini, 1969'da Kervanlar Orkestrası'yla, üç yıl süren beraberliğinde yaşarken, 1971'de 15 yaşında kurduğu Çılgınlar grubuyla birlikte düğün salonlarında ve festivallerde şarkı söylemeye başladı.

1975'te İzmir Radyosu'nun düzenlediği bir şarkı yarışmasında “Annem” isimli bestesiyle katılarak birincilik elde etti. 1978'de İstanbul'da ilk 45'lik kaydını gerçekleştirdi.

Necdet Koyutürk Orkestrası eşliğinde söylediği “Sana Kul Köle Olmuştum” (söz: Erdener Koyutürk, müzik: Özdener Koyutürk) şarkısı radyo ve televizyonda ilgi topladı. İlk Long Play'i olan “Yağmur Duası” 1982'de yayınlandı.

80'li yıllar boyunca çeşitli kentlerin otel ve lokallerinde program yaparken kendi şarkılarını yazmaya devam etti.

Tümü kendi kaleminden çıkan şarkılardan oluşan “Bir Hadise Var” albümü, Türkiye'de pop müziğin zirve yaptığı 1991'de yayınlandı.

1994'te “Aşk Beklemez” (Börekler Açarım), “Geceler Kara Tren”, “Ben Böyle Aşk Görmedim”, “Dillere Düşeceğiz Seninle” gibi şarkıların yer aldığı albümü “Ben Böyle Aşk Görmedim”i yayınladı.

Unplugged bir folk-rock albümü olan ve 1995'te çıkan “Göç”, Nazan Öncel'i pop dünyasından biraz uzaklaştırarak “şarkı yazarlığı” geleneğinin bir temsilcisi haline getirdi.

1996'daki “Sokak Kızı” elektrogitar ve elektro bağlamanın başrolde olduğu bir rock albümüydü.

1999'da ise “Demir Leblebi”yi 2004'te “Yan Yana Fotoğraf Çektirelim”i çıkardı.

Avrupa Müzik’le yollarının kesiştiği 2006 yılında “7’n Bitirdin” albümü yayınlandı. 2009’da ise "Hatırına Sustum"u çıkardı.

2008’in sonunda Güldünya projesine destek vermek amacıyla “Leyla”yı yazdı ve söyledi.

Sanatçının diskografisinde yer alan diğer albümleri şöyle:

Tuttum Bırakmam - 2010 (Single)

Hayvan - 2011

Bazı Şeyler - 2014

Aşitom - 2015 (Single)

Sakin Ol Şampiyon - 2016 (Single)

Durum Şarkıları - 2018

Ve Nazan Öncel Şarkıları - 2018(AÖ)