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Yayın Tarihi: 14 Ocak 2025 12:58
 ~ Son Güncelleme: 14 Ocak 2025 13:01
2 dk Okuma

Nazan Moroğlu’ndan “Aile Yılı” tepkisi: Kadını birey olarak görmüyorlar

Moroğlu, güçlü bir nesil için öncelikle laik ve bilimsel temelli bir eğitimin sağlanması gerektiğini vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görsel, bir protesto veya kadın hakları eylemi sırasında çekilmiş bir kareyi yansıtmaktadır. Görselde, mor renkli bir pankart dikkat çekmektedir. Pankartta büyük harflerle "AİLE DEĞİL KADINIZ" yazısı yer almakta ve üzerinde kadın sembolü bulunmaktadır. Mor pankart, kadın hareketinin temel renklerinden biri olan morun simgeselliğini taşır ve feminist bir mesaj içerir.

Türkiye’nin ilk kadın hukuku uzmanlarından ve kadın hareketinin öncülerinden Avukat Nazan Moroğlu, Cumhurbaşkanı’nın 2025 yılını ‘Aile Yılı’ ilan etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Moroğlu, bu kararın ve sunulan politikaların kadını birey olarak görmeyen bir anlayışı temsil ettiğini belirtti.

Moroğlu, açıklamalarda Anayasa’nın 41. maddesine atıfta bulunulurken, “Ailenin eşler arası eşitliğe dayandığı” ilkesinin görmezden gelindiğini vurguladı. “Kadını yalnızca anne, eş veya destekleyici olarak gören bu anlayış, bireyin topluma katkısını hiçe saymaktadır. Güçlü bir toplum, ancak güçlü bireylerden oluşabilir” dedi.

“Kadın hakları tehdit altında”

Moroğlu, “Aile Yılı” kapsamında geliştirilen politikaların, kadınların bireysel haklarını tehdit unsuru olarak gördüğünü belirtti. Kadınların eğitim, iş yaşamı ve siyasi temsilde güçlendirilmesinin, cinsiyet ayrımcılığını azaltarak toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade etti. Ancak mevcut politikaların bu hedeflerin tam tersine işlediğine dikkat çekerek, “Son yıllarda kadınların kazanımlarından geri adım atılmasına yönelik girişimler artmış, bu da toplumsal cinsiyet eşitliğini zedelemiştir” dedi.

“Kazanılmış hakların geri alınması için yol haritası çizildi”

Moroğlu, 2016 yılında hazırlanan “Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar Araştırma Raporu”na atıfta bulunarak, bu raporda yer alan önerilerin kadınların kazanılmış haklarının nasıl geri alınacağının bir yol haritası niteliğinde olduğunu belirtti. Raporda, toplumsal cinsiyet eşitliği yerine “aile temelli bir bakış açısıyla” reformların yapılmasının önerildiğini hatırlattı. “Ailenin güçlendirilmesinden bahsediliyor ama kadının güçlendirilmesi göz ardı ediliyor” dedi.

“Güçlü nesil için laik, bilimsel eğitim şart”

Moroğlu, güçlü bir nesil için öncelikle laik ve bilimsel temelli bir eğitimin sağlanması gerektiğini vurguladı. “Çocuk yardımları teşvik edilse de, bu yardımların yanında eğitim politikalarının bilimsel ve eşitlikçi bir temele oturtulması şart” dedi. Ayrıca, toplumun bilinçlendirilmesi noktasında Diyanet İşleri Başkanlığı ve bazı sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak iş birliğinin yeterli olmayacağını ifade etti.

“Anayasa’nın eşitlik ilkesine uyulmalı”

Moroğlu, anayasanın 41. ve 10. maddelerini hatırlatarak şöyle dedi:

“Anayasa madde 41: Aile toplumun temelidir, eşler arası eşitliğe dayanır. Anayasa madde 10: Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmadığı bir ailede demokratik bir gelişim mümkün değildir.”

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(EMK)

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