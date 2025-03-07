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Yayın Tarihi: 7 Mart 2025 13:45
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2025 14:48
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8 MART KADINLAR GÜNÜ

Nazan Moroğlu: Kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz

Moroğlu, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2024 Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre Türkiye’nin 146 ülke arasında 127. sırada yer aldığına dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Nazan Moroğlu: Kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz

Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadın hakları mücadelesinin önemine dikkat çekerek, son yıllarda artan gerici politikalar ve kadın haklarına yönelik tehditlere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Moroğlu, kadınların eşitlik mücadelesinin sadece ekonomik ve toplumsal alanlarda değil, hukukun üstünlüğü ve demokratik değerler açısından da büyük tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Cumhuriyet devrimleri sayesinde kadınlar eğitimden çalışma hayatına, siyasetten sosyal yaşama kadar pek çok alanda önemli haklar kazandı. Ancak, son yıllarda bu haklara yönelik gerici yaklaşımlar ve politikalar artıyor” dedi.

Türkiye, Cinsiyet Eşitsizliğinde Geri Sıralarda

Moroğlu, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2024 Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre Türkiye’nin 146 ülke arasında 127. sırada yer aldığına dikkat çekti.

kadın istihdamının düştüğünü, eşit işe eşit ücret ilkesinin yok sayıldığını ve kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsiliyetinin yetersiz olduğunu belirtti. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasıyla birlikte kadınları korumaya yönelik hukuki güvencelerin zayıfladığını ve kadına yönelik şiddet vakalarının arttığını ifade etti.

“Kadınların temsiliyeti engelleniyor”

Siyasal alanda kadın temsiliyetinin de ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Moroğlu, kadınların siyasi alanda eşit şartlarda yer almasının önüne geçildiğini, eğitim ve çalışma hayatına dair baskıların arttığını söyledi. Çalışan kadınların sendikal ve politik faaliyetlerinin kısıtlandığını ve sosyal haklara erişimlerinin zorlaştırıldığını vurguladı.

Anayasa Mahkemesi’nin kadınların evlilik sonrası kendi soyadlarını tek başına kullanabilmesine ilişkin aldığı kararın olumlu bir gelişme olduğunu belirten Moroğlu, ancak kadın haklarının bireysel tercihlere bırakılmadan güvence altına alınması gerektiğini ifade etti.

“İstanbul Sözleşmesi yeniden uygulanmalı”

Moroğlu, kadınların sadece aile içindeki rollerine indirgenmemesi gerektiğini belirterek, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki etkinliğinin artırılması gerektiğini söyledi. “Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir ve İstanbul Sözleşmesi’nin acilen yeniden uygulanması gerekmektedir” dedi.

Kadın istihdamının artırılması, eşit işe eşit ücret ilkesinin hayata geçirilmesi ve karar alma mekanizmalarında kadınların eşit temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Moroğlu, son olarak şöyle dedi:

“Bugün, 8 Mart 2025’te, bizler kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği için daha güçlü bir dayanışma çağrısı yapıyoruz. Kadın hakları insan haklarıdır, kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz!” 

Serra Bucak: "Bu 8 Mart, toplumsal barış ile taçlansın"
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Bugün 13:15

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
8 Mart 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart 2025
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