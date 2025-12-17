ENGLISH KURDÎ
KADIN
17 Aralık 2025 12:31
 17 Aralık 2025 12:47
2 dakika

CEDAW’IN KABULÜNÜN 46. YILI

Nazan Moroğlu: Kadın-erkek eşitliği bir demokrasi meselesidir

CEDAW’ın 18 Aralık 1979'da kabul edildiğini hatırlatan Moroğlu, Türkiye’nin sözleşmeyi 1985 yılında onayladığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Nazan Moroğlu: Kadın-erkek eşitliği bir demokrasi meselesidir
Fotoğraf: Ali Dinç / bianet

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi’nin (CEDAW) kabul edilişinin 46. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı ve Türkiye’nin ilk kadın hukuku uzmanı Avukat Nazan Moroğlu, kadın-erkek eşitliğinin demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

CEDAW’ın 18 Aralık 1979'da kabul edildiğini hatırlatan Moroğlu, Türkiye’nin sözleşmeyi 1985 yılında onayladığını belirtti. Devletin kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırma ve toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşamın her alanında hayata geçirme taahhüdünde bulunduğunu dile getirdi

"Kadın erkek eşitliği uzun zaman ihmal edildi"

Cumhuriyet’in çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda uygulanan kararlı politikaların kadın-erkek eşitliği alanında önemli kazanımlar sağladığını vurgulayan Moroğlu, laik devlet yapısı ve hukuk birliği sisteminin eşitliğe yönelik olumlu bir yasal çerçeve oluşturduğunu kaydetti. Ancak devrim sürecinin ardından kadın-erkek eşitliği çalışmalarının uzun yıllar ihmal edildiğine dikkat çekti.

Son yıllarda kadınları birey olarak görmeyen bir anlayışın etkili olduğunu söyleyen Moroğlu, yasalarda eşit haklar yer almasına rağmen bu hakların uygulamada karşılık bulmadığını belirtti. Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin arttığını dile getiren Moroğlu, kadın hakları, çocuk hakları, Anayasa ve Medeni Kanun’un yok sayıldığını söyledi.

Kadınlara karşı ayrımcılığın söylemde ve eylemde giderek arttığını kaydeden Moroğlu, yasa değişiklikleriyle eşit hakların ortadan kaldırılmaya çalışıldığına da dikkat çekti.

Uluslararası sözleşmelerden ve hukuktan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini isteyen Moroğlu, yaşamın her alanında eşit hak ve eşit temsilin sağlanması gerektiğini söyledi. “Kadın-erkek eşitliği bir demokrasi meselesidir” diyen Moroğlu, bu geri gidişe dur demek için tüm kişi, kurum ve kuruluşları birlikte hareket etmeye çağırdı.

CEDAW Komitesi Türkiye’yi uyardı: Artık harekete geçin
CEDAW Komitesi Türkiye’yi uyardı: Artık harekete geçin
17 Eylül 2022

Eğitimden yönetime, aileden siyasete kadar laiklik, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin kadın-erkek eşitliğiyle birlikte korunması gerektiğini vurgulayan Moroğlu, kazanımlara sahip çıkma kararlılığını yineleyerek, kadınların eşitlik ve demokrasi mücadelesinin kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri sona erene kadar süreceğini söyledi.

"CEDAW’ın Türkiye’yi gözden geçirme raporuna İstanbul Sözleşmesi damgasını vurdu"
KADIN -LGBTİ+ ÖRGÜTLERİ ANLATTI
"CEDAW’ın Türkiye’yi gözden geçirme raporuna İstanbul Sözleşmesi damgasını vurdu"
16 Eylül 2022

(EMK)

İstanbul
İstanbul
nazan moroğlu kadın CEDAW
KADIN -LGBTİ+ ÖRGÜTLERİ ANLATTI
"CEDAW'ın Türkiye'yi gözden geçirme raporuna İstanbul Sözleşmesi damgasını vurdu"
16 Eylül 2022
PROF. DR. FERİDE ACAR YORUMLUYOR
CEDAW Komitesi: İstanbul Sözleşmesi'nden neden çıktınız?
21 Haziran 2022
CEDAW: Türkiye'de Cinsiyet Eşitliğinin İçi Boşaltılıyor
26 Temmuz 2016
CEDAW, Kadın Hakları Mücadelesinin 30 Yılını Konuşuyor
1 Kasım 2012
"CEDAW'a Taraf Olmak, Kadınlardan Taraf Olmaya Yetmiyor"
1 Kasım 2012
"Kadın Katlini Önlemeyen Devleti CEDAW'a Şikayet Edebiliriz"
20 Mayıs 2011
KADIN -LGBTİ+ ÖRGÜTLERİ ANLATTI
"CEDAW’ın Türkiye’yi gözden geçirme raporuna İstanbul Sözleşmesi damgasını vurdu"
16 Eylül 2022
PROF. DR. FERİDE ACAR YORUMLUYOR
CEDAW Komitesi: İstanbul Sözleşmesi’nden neden çıktınız?
21 Haziran 2022
CEDAW: Türkiye'de Cinsiyet Eşitliğinin İçi Boşaltılıyor
26 Temmuz 2016
CEDAW, Kadın Hakları Mücadelesinin 30 Yılını Konuşuyor
1 Kasım 2012
"CEDAW'a Taraf Olmak, Kadınlardan Taraf Olmaya Yetmiyor"
1 Kasım 2012
"Kadın Katlini Önlemeyen Devleti CEDAW'a Şikayet Edebiliriz"
20 Mayıs 2011
