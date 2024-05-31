NATO’dan Ukrayna’ya “askeri destek” açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Stoltenberg, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

Stoltenberg, Ukrayna'nın müttefik ülkelerce tedarik edilen silahları Rusya topraklarını hedef almak için kullanabilmesinin "meşru müdafaa hakkı çerçevesinde olduğunu" belirtti.

Ukrayna’ya ekipman ve eğitim

Dışişleri bakanlarıyla yapılan toplantıda nihai kararlar alınmadığını ifade eden Stoltenberg, buna rağmen NATO'nun Ukrayna'ya ekipman ve eğitim sağlamada daha büyük rol oynaması, çok yıllı mali taahhütte bulunulması ve müttefikler arasında adil yük paylaşımı yapılması konusunda ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Ukrayna'ya sağlanan askeri yardımların yüzde 99'unun NATO müttefiklerinden geldiğine dikkati çeken Stoltenberg, "Dolayısıyla NATO'nun bu çabalarda daha büyük bir rol oynaması mantıklıdır. Bu sayede NATO yapılarını kullanarak desteğimizi daha sağlam bir zemine oturtabilir, Kiev'e daha fazla öngörülebilirlik sağlayabilir ve hem acil hem de uzun vadeli ihtiyaçları karşılayabiliriz" dedi.

“Her yıl 40 milyar euro destek devam etmeli”

Stoltenberg, müttefiklere Ukrayna'ya çok yıllı mali taahhütte bulunulmasını önerdiğini anlatarak, "Müttefikler Ukrayna'ya her yıl yaklaşık 40 milyar avro değerinde askeri destek sağlamıştır. Gerekli olduğu sürece her yıl en az bu düzeyde desteği sürdürmeliyiz" dedi.

Ukrayna'ya yardım konusunda müttefiklerin yükleri adil şekilde paylaşmasının önemli olduğunu kaydeden Stoltenberg, böylelikle hesap verebilirliğin artacağını ve Ukrayna'nın uzun vadeli plan yapabilmesi için gereken öngörülebilirliğin sağlanacağını dile getirdi.

Ukrayna'nın NATO üyeliği

Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin de ele alındığını bildirerek, "Müttefikler Ukrayna'nın geleceğinin NATO'da olduğu konusunda hemfikirdir ve bu yolda ilerleme kaydetmeye kararlıyız. Geniş çerçevede, üyelik Ukrayna'nın nihai güvenlik garantisi olacak, kalıcı barışı temin edecek ve yeniden yapılanma için gereken istikrarı sağlayacaktır" değerlendirmesini yaptı.

“Gerilimi tırmandıran Rusya”

Stoltenberg, Ukrayna'nın müttefik ülkelerce tedarik edilen silahları Rusya topraklarını vurmak için kullanabilmesinin "bölgesel gerilimi tırmandırma riski" hakkında devam eden tartışmalara ilişkin, şunları söyledi:

"Bu savaşı Rusya başlattı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en kanlı çatışmayı başlattılar. Rusya, hastaneleri, okulları ve alışveriş merkezlerini vuruyor. Rusya elektrik ve su altyapısını bombalıyor. Rusya, Ukraynalı sivilleri öldürüyor. Ukrayna kendisini Rusya'nın yok edici vahşetine karşı savunuyor. Açık konuşayım, meşru müdafaa gerilimi tırmandırmak değildir. Meşru müdafaa, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde yer alan temel bir haktır."

Stoltenberg, "Rusya son dönemde Harkiv bölgesinde yeni cepheler açarak ve Ukrayna vatandaşlarına yönelik yeni saldırılar düzenleyerek gerilimi tırmandıran taraf oldu. Savaş büyüdükçe bir bütün olarak desteğimiz de büyümeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik desteklerden rahatsızlık duyduğu için tehditlerde bulunduğunu belirten Stoltenberg, “Putin, NATO müttefiklerini Ukrayna'ya destek vermekten caydırmak istiyor. Ama yılmadık ve yılmayacağız” dedi.

Belçika, sağladığı silahların kullanılmasına izin vermedi Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder'in ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin Ukrayna ordusuna sağlanan silahların kullanımıyla ilgili tutumunun değişmediği belirtildi. Buna göre, Belçika'dan Ukrayna'ya gönderilen silahlarla Rus toprakları hedef alınamayacak. Almanya Hükümet Sözcüsü ise Ukrayna'nın uluslararası hukuka uygun olarak Rusya'dan Harkov sınır bölgesine yönelik saldırılarına karşı kendini savunmak için Berlin tarafından sağlanan silahları kullanabileceğini söyledi: “Ukrayna'nın bu saldırılara karşı kendini savunma hakkının uluslararası hukuk tarafından garanti altına alındığına hep birlikte inanıyoruz. Bunu yapmak için, bizim tarafımızdan tedarik edilenler de dahil olmak üzere, uluslararası yasal yükümlülüklerine uygun olarak bu amaçla tedarik edilen silahları da kullanabilir.” ABD Başkanı Joe Biden da Ukrayna'nın bazı ABD yapımı silahları Rusya topraklarının küçük bir bölgesinde kullanmasına izin vermişti.

(AS)