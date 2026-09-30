NATO Zirvesi operasyonunda tutuklanan İHD yöneticisi ve üç üye tahliye edildi

NATO Zirvesi öncesinde gözaltına alınarak tutuklanan İHD Ankara Şube yöneticisi Tuğba Kahraman ile Gençlik Komisyonu üyeleri Hale Nur Çetin, Mert Ahmet Aldemir ve Şevin Özden’in üç ay sonra görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

İHD Ankara Şubesi, davanın “somut bir suçlamaya dayanmadığını” ve davanın beraatle sonuçlanması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, NATO Zirvesi öncesinde gözaltına alınan Ankara Şube Gençlik Komisyonu üyeleri Zehra Camcı ve Emirhan Gedik de hatırlatıldı.

İHD, Camcı ve Gedik’in 2 Ekim 2026’da görülecek duruşmada tahliye edilmelerini ve beraat etmelerini beklediklerini açıkladı.

Dernek, süreç boyunca Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden dayanışma gösteren kişi ve kurumlara teşekkür etti.

NATO Zirvesi öncesinde gözaltına alınıp tutuklanan Ankara Şube yöneticimiz Tuğba Kahraman ve Ankara Şube Gençlik Komisyonu üyeleri Hale Nur Çetin, Mert Ahmet Aldemir ve Şevin Özden, 3 ayın ardından çıkarıldıkları ilk duruşmada tahliye edildiler. Arkadaşlarımızın özgürlüklerine… pic.twitter.com/KBhqPqw6jJ

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Temmuz 2026’da Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde 23 Haziran’da geniş kapsamlı bir operasyon başlattı.

İHD’nin verilerine göre operasyon kapsamında en az 225 kişi ev baskınlarıyla gözaltına alındı, en az 178 kişi ise “silahlı yasadışı örgüte üye olma” suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 İHD üyesinden 14’ü 25 ve 26 Haziran tarihlerinde iki ayrı dosya kapsamında tutuklandı. Tutuklananlar arasında İHD Ankara Şube yöneticisi Tuğba Kahraman’ın yanı sıra Hale Nur Çetin, Hasan Basri Usta, Mert Ahmet Aldemir, Şevin Özden, Zehra Camcı, Halil Horoz, Metin Uzunöz, Yağmur Esma Akçaoğlu, Mahmut Kahraman, Gültekin Koçdemir, Muzaffer Can Erdoğan, Emirhan Gedik ve Ali Kürşad Tunç yer aldı.

Daha sonra tutuklananlardan sekizi tahliye edilirken, Tuğba Kahraman, Hale Nur Çetin, Mert Ahmet Aldemir, Şevin Özden, Emirhan Gedik ve Zehra Camcı’nın tutukluluk halleri devam etti.

İHD ve çeşitli insan hakları örgütleri, operasyonun hak savunucularını hedef aldığını belirterek tutuklamalara tepki göstermiş, ulusal ve uluslararası birçok kuruluş da tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.