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YT: Yayın Tarihi: 30.09.2026 10:35 30 Eylül 2026 10:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.09.2026 10:42 30 Eylül 2026 10:42
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NATO Zirvesi operasyonunda tutuklanan İHD yöneticisi ve üç üye tahliye edildi

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, NATO Zirvesi öncesinde gözaltına alınarak tutuklanan dört hak savunucusunun tahliye edildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
NATO Zirvesi operasyonunda tutuklanan İHD yöneticisi ve üç üye tahliye edildi
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NATO Zirvesi öncesinde gözaltına alınarak tutuklanan İHD Ankara Şube yöneticisi Tuğba Kahraman ile Gençlik Komisyonu üyeleri Hale Nur Çetin, Mert Ahmet Aldemir ve Şevin Özden’in üç ay sonra görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

İHD'den NATO Zirvesi öncesi tutuklanan üyeleri için tahliye çağrısı
İHD'den NATO Zirvesi öncesi tutuklanan üyeleri için tahliye çağrısı
28 Ağustos 2026

İHD Ankara Şubesi, davanın “somut bir suçlamaya dayanmadığını” ve davanın beraatle sonuçlanması gerektiğini belirtti.

İki kişi için 2 Ekim çağrısı

Açıklamada, NATO Zirvesi öncesinde gözaltına alınan Ankara Şube Gençlik Komisyonu üyeleri Zehra Camcı ve Emirhan Gedik de hatırlatıldı.

İHD, Camcı ve Gedik’in 2 Ekim 2026’da görülecek duruşmada tahliye edilmelerini ve beraat etmelerini beklediklerini açıkladı.

Dernek, süreç boyunca Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden dayanışma gösteren kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Temmuz 2026’da Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde 23 Haziran’da geniş kapsamlı bir operasyon başlattı.

İHD’nin verilerine göre operasyon kapsamında en az 225 kişi ev baskınlarıyla gözaltına alındı, en az 178 kişi ise “silahlı yasadışı örgüte üye olma” suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 İHD üyesinden 14’ü 25 ve 26 Haziran tarihlerinde iki ayrı dosya kapsamında tutuklandı. Tutuklananlar arasında İHD Ankara Şube yöneticisi Tuğba Kahraman’ın yanı sıra Hale Nur Çetin, Hasan Basri Usta, Mert Ahmet Aldemir, Şevin Özden, Zehra Camcı, Halil Horoz, Metin Uzunöz, Yağmur Esma Akçaoğlu, Mahmut Kahraman, Gültekin Koçdemir, Muzaffer Can Erdoğan, Emirhan Gedik ve Ali Kürşad Tunç yer aldı.

Daha sonra tutuklananlardan sekizi tahliye edilirken, Tuğba Kahraman, Hale Nur Çetin, Mert Ahmet Aldemir, Şevin Özden, Emirhan Gedik ve Zehra Camcı’nın tutukluluk halleri devam etti.

İHD ve çeşitli insan hakları örgütleri, operasyonun hak savunucularını hedef aldığını belirterek tutuklamalara tepki göstermiş, ulusal ve uluslararası birçok kuruluş da tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
NATO Zirvesi protestoları Gözaltı tutuklama tahliye ihd ankara şubesi
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