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YT: Yayın Tarihi: 28.09.2026 12:00 28 Eylül 2026 12:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.09.2026 12:08 28 Eylül 2026 12:08
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NATO Zirvesi operasyonunda tutuklanan hak savunucuları hakim karşısına çıkıyor

İHD, duruşmalar öncesinde yaptığı açıklamada, tutuklu hak savunucularının serbest bırakılması ve yargılamaların sonlandırılması çağrısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
NATO Zirvesi operasyonunda tutuklanan hak savunucuları hakim karşısına çıkıyor
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Ankara’da Temmuz ayında gerçekleştirilen NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklanan insan hakları savunucuları, yarın (29 Eylül) ilk kez hakim karşısına çıkacak. Tutuklular arasında İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şube yöneticisi Tuğba Kahraman da bulunuyor.

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İHD: Somut delil yok

Savcılığın hazırladığı iddianame kapsamında tutuklu bulunan Tuğba Kahraman ile İHD Ankara Şubesi Gençlik Komisyonu üyeleri Hale Nur Çetin, Mert Ahmet Aldemir ve Şevin Özden’in ilk duruşması 29 Eylül’de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Emirhan Gedik ve Zehra Camcı ise 2 Ekim’de Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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İHD’nin açıklamasına göre, tutuklu altı hak savunucusu yaklaşık üç aydır cezaevinde bulunuyor. İHD, iddianamede tutuklu hak savunucularına ilişkin somut delillere yer verilmediğini belirterek, barışçıl toplantı ve gösterilere katılımın “örgüt üyeliği” suçlamasına dayanak yapıldığını söyledi.

Açıklamada, savcılığın soruşturma sürecinde öne sürdüğü iddiaların varsayımlara dayandığı ve tutuklamaların hukuka aykırı olduğu belirtildi.

İHD'nin açıklamasına göre duruşma tarihleri şöyle:

Duruşmalar: 

29 Eylül 2026, Salı

Hale Nur Çetin - Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi - 09.25

Tuğba Kahraman - Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi - 09.35

Mert Ahmet Aldemir - Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi - 09.45

Şevin Özden - Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi - 09.55

2 Ekim 2026, Cuma 

Emirhan Gedik - Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi - 10.05

Zehra Camcı - Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi - 10.18

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Temmuz 2026’da Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde 23 Haziran’da geniş kapsamlı bir operasyon başlattı.

İHD’nin verilerine göre operasyon kapsamında en az 225 kişi ev baskınlarıyla gözaltına alındı, en az 178 kişi ise “silahlı yasadışı örgüte üye olma” suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 İHD üyesinden 14’ü 25 ve 26 Haziran tarihlerinde iki ayrı dosya kapsamında tutuklandı. Tutuklananlar arasında İHD Ankara Şube yöneticisi Tuğba Kahraman’ın yanı sıra Hale Nur Çetin, Hasan Basri Usta, Mert Ahmet Aldemir, Şevin Özden, Zehra Camcı, Halil Horoz, Metin Uzunöz, Yağmur Esma Akçaoğlu, Mahmut Kahraman, Gültekin Koçdemir, Muzaffer Can Erdoğan, Emirhan Gedik ve Ali Kürşad Tunç yer aldı.

Daha sonra tutuklananlardan sekizi tahliye edilirken, Tuğba Kahraman, Hale Nur Çetin, Mert Ahmet Aldemir, Şevin Özden, Emirhan Gedik ve Zehra Camcı’nın tutukluluk halleri devam etti.

İHD ve çeşitli insan hakları örgütleri, operasyonun hak savunucularını hedef aldığını belirterek tutuklamalara tepki göstermiş, ulusal ve uluslararası birçok kuruluş da tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Nato zirvesi NATO Zirvesi protestoları tutuklama ihd Ankara
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