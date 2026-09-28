NATO Zirvesi operasyonunda tutuklanan hak savunucuları hakim karşısına çıkıyor

Ankara’da Temmuz ayında gerçekleştirilen NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklanan insan hakları savunucuları, yarın (29 Eylül) ilk kez hakim karşısına çıkacak. Tutuklular arasında İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şube yöneticisi Tuğba Kahraman da bulunuyor.

İHD'den NATO Zirvesi öncesi tutuklanan üyeleri için tahliye çağrısı

İHD: Somut delil yok

Savcılığın hazırladığı iddianame kapsamında tutuklu bulunan Tuğba Kahraman ile İHD Ankara Şubesi Gençlik Komisyonu üyeleri Hale Nur Çetin, Mert Ahmet Aldemir ve Şevin Özden’in ilk duruşması 29 Eylül’de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Emirhan Gedik ve Zehra Camcı ise 2 Ekim’de Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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İHD’nin açıklamasına göre, tutuklu altı hak savunucusu yaklaşık üç aydır cezaevinde bulunuyor. İHD, iddianamede tutuklu hak savunucularına ilişkin somut delillere yer verilmediğini belirterek, barışçıl toplantı ve gösterilere katılımın “örgüt üyeliği” suçlamasına dayanak yapıldığını söyledi.

Açıklamada, savcılığın soruşturma sürecinde öne sürdüğü iddiaların varsayımlara dayandığı ve tutuklamaların hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Ankara’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi öncesinde gözaltına alınıp tutuklanan ve aralarında İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şube yöneticisi Tuğba Kahraman’ın da bulunduğu insan hakları savunucuları, 29 Eylül 2026 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkarılacaklar.

Bu davanın… pic.twitter.com/ARCMpAIPVy — İHD Genel Merkezi (@ihdgenelmerkez) September 28, 2026

İHD'nin açıklamasına göre duruşma tarihleri şöyle:

Duruşmalar: 29 Eylül 2026, Salı Hale Nur Çetin - Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi - 09.25 Tuğba Kahraman - Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi - 09.35 Mert Ahmet Aldemir - Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi - 09.45 Şevin Özden - Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi - 09.55 2 Ekim 2026, Cuma Emirhan Gedik - Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi - 10.05 Zehra Camcı - Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi - 10.18

Ne olmuştu? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Temmuz 2026’da Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde 23 Haziran’da geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. İHD’nin verilerine göre operasyon kapsamında en az 225 kişi ev baskınlarıyla gözaltına alındı, en az 178 kişi ise “silahlı yasadışı örgüte üye olma” suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 İHD üyesinden 14’ü 25 ve 26 Haziran tarihlerinde iki ayrı dosya kapsamında tutuklandı. Tutuklananlar arasında İHD Ankara Şube yöneticisi Tuğba Kahraman’ın yanı sıra Hale Nur Çetin, Hasan Basri Usta, Mert Ahmet Aldemir, Şevin Özden, Zehra Camcı, Halil Horoz, Metin Uzunöz, Yağmur Esma Akçaoğlu, Mahmut Kahraman, Gültekin Koçdemir, Muzaffer Can Erdoğan, Emirhan Gedik ve Ali Kürşad Tunç yer aldı. Daha sonra tutuklananlardan sekizi tahliye edilirken, Tuğba Kahraman, Hale Nur Çetin, Mert Ahmet Aldemir, Şevin Özden, Emirhan Gedik ve Zehra Camcı’nın tutukluluk halleri devam etti. İHD ve çeşitli insan hakları örgütleri, operasyonun hak savunucularını hedef aldığını belirterek tutuklamalara tepki göstermiş, ulusal ve uluslararası birçok kuruluş da tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

(FY)