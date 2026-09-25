NATO Zirvesi öncesi tutuklanan LGBTİ+ aktivisti Duru tahliye edildi

NATO Zirvesi öncesinde Ankara’da düzenlenen operasyonlarda 23 Haziran’da gözaltına alınan ve ardından tutuklanan üniversite öğrencisi LGBTİ+ aktivisti Duru, dün (24 Eylül) görülen duruşmada tahliye edildi.

ÜniKuir’in aktardığına göre Duru duruşma salonuna kelepçeli getirildi. Arkadaşları ve duruşmayı takip etmek isteyen hak savunucuları ise koridorda bekletildi.

Duruşma sırasında salonda silahlı ve ekipmanlı polisler ile sivil görevliler bulundu. Hakim, kayıt alınması halinde yaptırım uygulanacağını söyledi ve duruşma sırasında salona giriş çıkış yapılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Yıldız Tar: LGBTİ+’lara sahip çıkmak insanlığımıza, vicdanımıza sahip çıkmaktır

Basın açıklamaları, kıyafetler ve yayınlar soruldu

Duru ile birlikte yargılanan diğer sanığın savunmasının ardından Duru’nun ifadesine geçildi.

Hakim Duru’ya herhangi bir örgütle bağlantısı olup olmadığını, katıldığı basın açıklamalarını, dosyada yer alan pankart ve yazılamaları, giydiği kıyafetleri ve taşıdığı flamaları sordu.

Duru, basın açıklamalarına katıldığını ancak bunlardan sosyal medya ve haberler aracılığıyla haberdar olduğunu, herhangi bir örgütün yönlendirmesiyle hareket etmediğini söyledi.

Bazı kıyafetlerin bir örgütün “üniforması” olduğu yönündeki değerlendirmeye de itiraz eden Duru, herhangi bir örgütle bağlantılı bir kıyafet giymediğini söyledi.

Duru, “Ben muhalif yayınlar okuyorum. Bunlardan biri de Yeni Demokrat Gençlik dergisi. Alanda o arkadaşları ya da o flamayı görünce yanlarına gittim” dedi.

“Örgütsel bir bağım yok, sadece arkadaşız”

Hakim, Duru’ya kaldığı ev, polis baskını sırasında evde bulunan dergi ve gazeteler ile bazı kişilerle yaptığı konuşmaları da sordu.

Duru, öğrenci evinde yaşadığını, polislerin kapıyı açmasına fırsat kalmadan eve girdiğini ve evde bulunan yayınların takip ettiği yasal muhalif yayınlar olduğunu söyledi.

Dosyada yer alan kişilerle arkadaş olduğunu belirten Duru, “Örgütsel bir bağım yok, sadece arkadaşız” dedi.

“LGBTİ+ları içinden çıkardığınızda geriye nasıl bir aile kalır?”

Avukatlar tahliye istedi

Duru’nun avukatları, soruşturmanın NATO Zirvesi öncesinde yapılan gözaltılar kapsamında başlatıldığını belirterek tahliye talep etti.

Avukatlardan biri, NATO Zirvesi öncesinde yaklaşık 100 kişinin “önleyici” biçimde tutulduğunu savunarak, Duru’nun bu soruşturmalar kapsamında tutuklu kalan son kişi olduğunu söyledi.

Dosyadaki fiziki takip ve kayıtların terörle mücadele kapsamında bir suç göstermediğini savunan avukat, sanıkların üniversite öğrencisi olduğuna dikkat çekti.

Dosyadaki afiş ve flamaların daha sonra NATO Zirvesi öncesinde delil olarak kullanılmasına da itiraz eden avukat, “Devlet kendi vatandaşına tuzak kurmaz demek istiyorum” dedi.

Mahkeme Duru’nun tahliyesine karar verdi. Duru’nun yargılaması tutuksuz devam edecek.

Davanın bir sonraki duruşması 7 Ocak 2027’de görülecek.

(NÖ)