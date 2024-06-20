NATO ülkeleri savunma harcamalarını artırdı

Kuzey Atlantik Paktı (NATO) ülkelerinin büyük çoğunluğu, müttefik ülkelerin savunma harcamalarıyla ilgili 2024 öngörülerini içeren rapor yayımladı.

Stoltenberg: Daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz

2024 için tahmini verilere göre NATO ülkeleri, Gayrisafi Yurt İçi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya ayırma hedefini tutturdu.

Rapora göre, müttefik ülkelerin savunma harcamaları toplam 1,47 trilyon dolara çıktı.

ABD birinci, Türkiye 6. oldu

En fazla savunma harcamasını sırasıyla ABD, Britanya, Almanya, Fransa, İtalya, Türkiye, Hollanda ve İspanya yaptı.

Bütçesinden savunmaya en çok pay ayıran ülke yüzde 4,12 ile, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan en fazla etkilenen ülkelerden Polonya oldu.

Rusya'nın nükleer silah konuşlandırdığı Belarus'a komşu Polonya'yı, yüzde 3,43 ile Rusya'nın sınır komşusu Estonya takip etti.

ABD ise yüzde 3,38 ile Estonya'nın ardından geldi.

NATO'nun GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini yalnızca Belçika, Kanada, Hırvatistan, Lüksemburg, İtalya, Portekiz, Slovenya ve İspanya tutturamadı.

Stoltenberg, önceki gün yaptığı açıklamada bu yıl NATO müttefiklerinin 20'den fazlasının bu yıl yüzde 2'lik hedefi tutturacağını duyurmuş, hedefin belirlendiği 2014'te sadece 3 NATO üyesinin GSYH'sinin yüzde 2'sini savunma alanına yatırdığını söylemişti.

Bu hedef, NATO tarafından Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Galler Zirvesi'nde belirlenmişti.

Kuzey Kore ve Rusya anlaşması

Kuzey Kore, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretinde imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Soğuk Savaş dönemindeki Sovyetler Birliği ile askeri ittifaka benzer bir "pakt" olduğu mesajını verdi.

Kuzey Kore ajansı KCNA, yayımladığı haberde önceki gün imzalanan anlaşmada "bir tarafın saldırıya uğraması halinde askeri yardım" ve "başka ülkelerle diğer tarafın çıkarları aleyhine anlaşma yapmama" taahhütlerinde bulunulduğunu bildirdi.

Haberde detayları aktarılan anlaşmada, "Eğer bir taraf tek bir ülke veya ülkeler grubunun işgali nedeniyle savaş durumuna girerse diğer taraf, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi ve Kuzey Kore ile Rusya yasalarına uygun olarak elindeki tüm imkanları seferber ederek askeri ve diğer yardımları gecikmeden yapacaktır" ifadesine yer verildiği belirtildi.

Haberde "pakt" olarak söz edilen anlaşmanın iki tarafa da "başka ülkelerle diğer tarafın çıkarları aleyhine anlaşma yapmama" yükümlülüğünü getirdiği kaydedildi.