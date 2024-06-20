NATO ülkeleri savunma harcamalarını artırdı
Kuzey Atlantik Paktı (NATO) ülkelerinin büyük çoğunluğu, müttefik ülkelerin savunma harcamalarıyla ilgili 2024 öngörülerini içeren rapor yayımladı.
Stoltenberg: Daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz
2024 için tahmini verilere göre NATO ülkeleri, Gayrisafi Yurt İçi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya ayırma hedefini tutturdu.
Rapora göre, müttefik ülkelerin savunma harcamaları toplam 1,47 trilyon dolara çıktı.
ABD birinci, Türkiye 6. oldu
En fazla savunma harcamasını sırasıyla ABD, Britanya, Almanya, Fransa, İtalya, Türkiye, Hollanda ve İspanya yaptı.
Bütçesinden savunmaya en çok pay ayıran ülke yüzde 4,12 ile, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan en fazla etkilenen ülkelerden Polonya oldu.
Rusya'nın nükleer silah konuşlandırdığı Belarus'a komşu Polonya'yı, yüzde 3,43 ile Rusya'nın sınır komşusu Estonya takip etti.
ABD ise yüzde 3,38 ile Estonya'nın ardından geldi.
NATO'nun GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini yalnızca Belçika, Kanada, Hırvatistan, Lüksemburg, İtalya, Portekiz, Slovenya ve İspanya tutturamadı.
Kırım’ın ilhakıyla başladı
Bu hedef, NATO tarafından Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Galler Zirvesi'nde belirlenmişti.
2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu konudaki çağrılarına ağırlık vermişti.
Stoltenberg, önceki gün yaptığı açıklamada bu yıl NATO müttefiklerinin 20'den fazlasının bu yıl yüzde 2'lik hedefi tutturacağını duyurmuş, hedefin belirlendiği 2014'te sadece 3 NATO üyesinin GSYH'sinin yüzde 2'sini savunma alanına yatırdığını söylemişti.
Kuzey Kore ve Rusya anlaşması
Kuzey Kore, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretinde imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Soğuk Savaş dönemindeki Sovyetler Birliği ile askeri ittifaka benzer bir "pakt" olduğu mesajını verdi.
Kuzey Kore ajansı KCNA, yayımladığı haberde önceki gün imzalanan anlaşmada "bir tarafın saldırıya uğraması halinde askeri yardım" ve "başka ülkelerle diğer tarafın çıkarları aleyhine anlaşma yapmama" taahhütlerinde bulunulduğunu bildirdi.
Haberde detayları aktarılan anlaşmada, "Eğer bir taraf tek bir ülke veya ülkeler grubunun işgali nedeniyle savaş durumuna girerse diğer taraf, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi ve Kuzey Kore ile Rusya yasalarına uygun olarak elindeki tüm imkanları seferber ederek askeri ve diğer yardımları gecikmeden yapacaktır" ifadesine yer verildiği belirtildi.
Haberde "pakt" olarak söz edilen anlaşmanın iki tarafa da "başka ülkelerle diğer tarafın çıkarları aleyhine anlaşma yapmama" yükümlülüğünü getirdiği kaydedildi.
BM Şartı'nın 51. maddesi, üye ülkelerin silahlı saldırıya uğraması halinde bireysel ve kolektif öz savunma hakkına sahip olduğunu belirtiyor.
Sovyetler Birliği ile Kuzey Kore, Soğuk Savaş sırasında 1961'de Dostluk ve Karşılıklı Yardım Anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, "otomatik askeri müdahale" olarak tanımlanan bir düzenleme içeriyordu. Buna göre, bir tarafın saldırıya uğraması halinde diğer tarafın tereddütsüz asker ve yardım desteği sağlaması öngörülüyordu.
(AS)