NATO Soğuk Savaş’tan sonraki en büyük askeri tatbikatına başlıyor

NATO, Soğuk Savaş'tan bu yana düzenlediği en büyük askeri tatbikat kapsamında 90 bin askeri seferber ediyor. Steadfast Defender 2024 adı altında düzenelenen tatbikata, en az 1.100 savaş aracı, 80 uçak ve 31 NATO üyesi devlet ve NATO aday üyesi İsveç'ten gelecek 50 deniz aracını içerecek.

"Rusya hala gerçek bir tehdit"

Çevrimiçi uluslararası stratejik analiz mecrası Semaphore'un haber verdiğine göre, tatbikat, NATO Müttefik Yüksek Komutanı'nın Perşembe günü basın toplantısında açıkladığı üzere gelecek hafta başlayacak ve Mayıs'a kadar sürecek. Tatbikat, birçok Avrupa liderinin Rusya'nın Ukrayna'da önemli insan gücü ve kaynak kaybetmesine karşın, hala gerçek bir tehdit oluşturduğuna dair uyarıları eşliğinde gerçekleşiyor.

Bsın toplantısında Cuma günü, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın da Rusya ve Belarus sınırları boyunca bir ortak savunma hattı oluşturacakları duyuruldu. Bu, gelecekteki olası Rus saldırısına karşı hazırlıklı olma amacına yönelik bir uygulama. Hafta başında Estonya Başbakanı, Kremlin'in kuvvetlerini yeniden inşa edip NATO'nun doğu cephesine ciddi bir tehdit oluşturana kadar Avrupa'nın önünde üç ila beş yıl kaldığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

NATO'nun "ilk büyük savunma planı"

Tatbikat, on yıllardır düşük yoğunluklu çatışmalara ve barışı koruma operasyonlarına hazırlanan NATO'nun geçtiğimiz yıl onayladığı "ilk büyük savunma planı"nı uygulama fırsatı verecek.



Savunma uzmanı Kori Schake'in The Atlantic'te yazdığına göre savunma planı, "potansiyel Rus saldırısına en çok maruz kalan müttefikleri rahatlatacak ve tüm müttefiklerin etkili bir şekilde birlikte hareket etme yeteneğini artıracak."

Savaş hezeyanı çocukları korkutuyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un beş ila sekiz yıl içinde bir Rusya saldırısının mümkün olabileceği uyarısının ardından Avrupalı yetkililer, "Rusya tehdidi" konusunda giderek daha çok alarm zili çalmaya başladı. Ocak başlarında, İsveç'in Genelkurmay Başkanı, bir çocuk televizyon programında İsveç'in kendisini savaş içinde bulabileceğine ilişkin sözleriyle ülkedeki çocukların paniğe kapılmasına yol açmıştı.

Mühimmat açığı Avrupa'yı kaygılandırıyor

Avrupa güvenliği konusunda sıkça yapılan uyarılara rağmen, kıta, askeri teçhizat üretimini artırma konusunda silahlı kuvvetlerinin talep ettiğinden daha ağır kaldı. Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü analistlerinin raporlarında değindikleri "rahatsız edici gerçek," Avrupa ülkelerinin neredeyse hiç savaş hazırlığı yapmamış olduğundan hareket ediyor. Avrupa Birliği, geçtiğimiz yıl, Ukrayna'ya bu ilkbahara kadar teslime söz verdiği bir milyon top mermisinin yarısından azını teslim etti. AB'nin sağladığı mermilerin çoğu mevcut stoklardan geldi, bu da AB'nin Avrupa stokları tükendiğinde Ukrayna'ya aynı hızda tedarik yapmaya devam edip edemeyeceği konusunda sorular doğurdu. Birkaç ülke üretimlerini artırırken - hem Finlandiya hem de Norveç son haftalarda silah endüstrileri için önemli finansman paketleri açıkladı - savunma şirketleri, yatırım olmaksızın Avrupa ülkelerinin umut ettiği üretim kapasitesini geliştiremeyecekleri konusunda uyarılarda bulundu.

Finlandiya ve İsveç NATO Baltık cephesinde

Yaklaşan askeri tatbikat, NATO'nun en son üyesi Finlandiya'yı teşkilatla bütünleştirmeye ve ayrıca Macaristan'ın üyelik başvurusuna sürekli muhalefetine karşın gelecekte NATO'ya katılması beklenen İsveç'i de içerecek. İki ülke, Baltıklar'da NATO'nun askeri kapasitelerini güçlendirecek. Yorumcular, sıkça Baltık Denizi'nin bir "NATO gölü" haline geldiğini söylüyor.

Baltıklar, on yıllardır NATO için bir kaygı kaynağı: 2016'da düşünce kuruluşu RAND'ın masa başında düzenlediği savaş oyunu, tam ölçekli bir istilâda Rusya kuvvetlerinin Estonya ve Letonya başkentlerine üç günden daha kısa sürede ulaşabileceğini göstermişti. Ancak Center for Strategic and International Studies'in bir çalışmasına göre Finlandiya'nın üyeliği aynı zamanda, şu anda "Çok büyük ölçüde Rusya'nın askeri tehditlerine maruz" 800 milden (yaklaşık 1300 km) uzun bir sınırı yönetmek zorunda kalan NATO için yeni bir zorluk yarattı.

(AEK)