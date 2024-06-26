NATO'nun yeni Genel Sekreteri Hollanda Başbakanı Rutte oldu

NATO'nun Genel Sekreterliğine Hollanda Başbakanı Mark Rutte atandı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atanmasına karar verildi.

Hollanda Başbakanı Rutte, görevi 1 Ekim'de Jens Stoltenberg'den devralacak.

Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri olarak atanmak büyük bir onur. Bu organizasyona liderlik etmek hafife almadığım bir sorumluluk. Bana güvendikleri için tüm müttefiklere minnettarım. Son 10 yıldır NATO'ya olağanüstü liderlik sağlayan ve her zaman büyük hayranlık duyduğum Jens Stoltenberg'in halefi olarak ekim ayında büyük bir gayretle bu görevi üstlenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Mevcut Genel Sekreter Stoltenberg de "NATO müttefiklerinin Mark Rutte'yi halefim olarak seçmesini memnuniyetle karşılıyorum" mesajını paylaştı.

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Birçok ülkenin desteğini aldı

Rutte, Hollanda'da koalisyon hükümetinin bozulması üzerine 7 Temmuz 2023'te istifa etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini sürdürüp ardından aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu.

Stoltenberg'in görevinin bir dönem daha uzatılmayacağının kesinleşmesinin ardından Rutte, NATO Genel Sekreterliği adaylığını açıklamıştı.

Kısa sürede birçok ülkenin desteğini kazanan Rutte, son olarak 18 Haziran'da Macaristan'ın onayını almıştı.

20 Haziran'da diğer aday Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in çekildiğini açıklaması üzerine Rutte, tek aday kalmıştı.

EMEKLİ BÜYÜKELÇİ DENİZ KILIÇER YORUMLUYOR NATO'ya katılım, veto örnekleri ve Türkiye vetosu

(RT)