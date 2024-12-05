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Yayın Tarihi: 5 Aralık 2024 18:11
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2024 18:15
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Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı

Tahliye kararı Mahruki’nin avukatı Şehmus Tetik’in tutukluluğa yaptığı itiraz sonrası geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı

19. Ağır Ceza Mahkemesi, elektronik seçim tartışmasında Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ilişkin eleştirisi nedeniyle tutuklanan AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verdi.

Tahliye kararı Mahruki’nin avukatı Şehmus Tetik’in tutukluluğa itiraz dair yaptığı başvurunun ardından çıktı.

Mahruki’nin akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Marmara (Silivri) Cezaevinden serbest bırakılması bekleniyor.

3 yıla kadar hapsi isteniyor

20 Kasım’da tutuklanan Mahruki hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün (4 Kasım) bir iddianame hazırlamış, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemişti.

Mahruki hakkındaki davanın ilk duruşması 26 Aralık'ta görülecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun elektronik oylamaya geçeceği yönündeki tartışmalara dair paylaşım yapan Mahruki, şöyle demişti:

"Büyük Türk milleti, çok dikkatli ve uyanık olmalısın. İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor. Bilgisayar Mühendisleri Odası erken yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka senin adına denetim yapma yetkisine sahip olmalıdır. Denetlenmezlerse oylarımızı çalarlar, sahtesiyle değiştirirler ve seçimi yine yasadışı kazanırlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin sonu olur ve bu son en kötü kabuslarınızda bile göremeyeceğiniz kadar korkunç olur..."

Hala YSK'ya güvenip de kendi kontrol mekanizmasını hatasız ve %100 işe yarayacak şekilde kurmadan seçime girenler o seçimi kazanmak istemiyor demektir..."

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
nasuh mahruki
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