“Nasreddin Hoca’nın eşeğine kayyum olarak atandım” diyen Saçıntı ifadeye çağrıldı

Oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı, 67. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
Saçıntı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temsili Nasreddin Hoca olarak katıldığı şenlikteki sözleri nedeniyle ifadeye çağrıldığını söyledi.
Şikâyetçinin, konuşmasının ardından etkinlik alanını terk eden AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan olmadığını da belirtti.
Arkadaşlar tekrar Selam.— Müfit Can Saçıntı (@MufitCanSACINTI) September 19, 2026
Problem yok.
Görevlendirilen memur bey,izinliymiş. Malum cumartesi.
Pazartesi tekrar gideceğim.
Karakoldaki memur beylerin bi çayını içtim geldim.
Hatta çok beğendim iki çayını içtim. Çok güzeldi, “kaçak çay mı” diye soramadım☺️
Merak eden, mesaj… https://t.co/YGKajfA8eq
Karakola gitti, ifade veremedi
Saçıntı, rahatsızlığı nedeniyle ilk çağrıldığı gün karakola gidemediğini, daha sonra Kadıköy Rıhtım Polis Karakolu’na gittiğini aktardı.
Ancak ifadesini alacak görevlinin izinli olması nedeniyle işlemin yapılamadığını belirten Saçıntı, pazartesi günü yeniden karakola gideceğini söyledi.
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Ne olmuştu?
Saçıntı, temmuz ayında Akşehir’de düzenlenen 67. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nde temsili Nasreddin Hoca olarak yer aldı.
Şenliğin açılışındaki konuşmasında kayyum uygulamalarına gönderme yapan Saçıntı,
“Bugün nasip oldu, Nasreddin Hoca’nın eşeğine kayyum olarak atandım” dedi.
Saçıntı’nın konuşmasının ardından AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan etkinlik alanını terk etti. Baykan, konuşmaya siyasi içerik taşıdığı gerekçesiyle tepki gösterdi ve şenliğin devamındaki etkinliklere katılmayacağını açıkladı.
Saçıntı ise son açıklamasında hakkında yapılan suç duyurusunun Baykan tarafından yapılmadığını belirtti.
(NÖ)