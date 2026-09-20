“Nasreddin Hoca’nın eşeğine kayyum olarak atandım” diyen Saçıntı ifadeye çağrıldı

Oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı, 67. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Saçıntı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temsili Nasreddin Hoca olarak katıldığı şenlikteki sözleri nedeniyle ifadeye çağrıldığını söyledi.

Şikâyetçinin, konuşmasının ardından etkinlik alanını terk eden AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan olmadığını da belirtti.

Arkadaşlar tekrar Selam.



Problem yok.

Görevlendirilen memur bey,izinliymiş. Malum cumartesi.

Pazartesi tekrar gideceğim.



Karakoldaki memur beylerin bi çayını içtim geldim.

Hatta çok beğendim iki çayını içtim. Çok güzeldi, “kaçak çay mı” diye soramadım☺️



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