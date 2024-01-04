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DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Ocak 2024 12:02
 ~ Son Güncelleme: 4 Ocak 2024 12:19
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Nasrallah'tan İsrail'e: Lübnan'a saldırı olursa kural ve sınır tanımayız

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail tarafından Hamas liderlerinden Salih el-Aruri’ye düzenlenen suikastın ‘cezasız kalmayacağını’ açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Nasrallah'tan İsrail'e: Lübnan'a saldırı olursa kural ve sınır tanımayız
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Irak Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi) Komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis’in dördüncü ölüm yıldönümü dolayısıyla dün (3 Ocak) bir konuşma yaptı.

Yakın Doğu Haber’in aktardığına göre, Nasrallah, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri’ye Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen suikasta ilişkin şunları kaydetti:

“Bizimle savaşı düşünen pişman olacak, bu onlara pahalıya mal olacak. Bugüne kadar Lübnan’ın çıkarlarını göz önünde bulundurduk; ama eğer ülkemize karşı bir savaş başlatılırsa o zaman Lübnan’ın çıkarlarının gerektiği ölçüde hiçbir kural tanımadan savaşırız. Şeyh Salih el-Aruri terörü tehlikeli bir cinayettir, cevapsız ve cezasız kalmayacak. Bunu savaş meydanında günler ve geceler gösterecek.”

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“Uluslararası sistem hiçbir halkı korumaya kadir değil”

Nasrallah, Lübnan içerisinde Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını isteyen çevrelere Gazze Şeridi’nde yaşananları hatırlatarak şunları söyledi:

“Gazze’de yaşananlar, uluslararası sistemin, uluslararası kurumların, uluslararası toplumun hiçbir halkı korumaya kadir olmadığını ispat etti. Bu, hepimiz için bir ibrettir. Bu tecrübe bize şunu söylüyor: Eğer zayıf olursanız dünya sizi tanımaz, sizi savunmaz, hatta size ağlamaz. Sizi savunacak olan gücünüz, cesaretiniz ve sıkı yumruğunuz, silahlarınız, füzeleriniz ve sahadaki varlığınızdır.”

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“Lübnan’a saldırı olursa savaşın sınırı olmayacak”

Nasrallah, Hizbullah’ın "Lübnan’ın kendine özgü şartları" nedeniyle Gazze savaşına katılımının sınırlı düzeyde olduğunu belirtti, “Lübnan direnişi, 7 ve 8 Ekim’de güçlü ve cesur olduğunu gösterdi. Biz şimdiye kadar belirli hesaplar gözeterek savaştık; ama eğer düşman Lübnan’la savaşa girmeyi düşünürse artık bu savaşın hiçbir sınırı ve kuralı olmayacak” ifadelerini kullandı.

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(VC)

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