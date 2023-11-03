Nasrallah: Bölgesel savaş senaryosu gerçekleşebilir

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar 28'inci gününde devam ederken, Lübnan Hizbullah'ı lideri Hasan Nasrallah, cuma namazı sonrası çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına İsrailli "işgalcilere" karşı mücadelede Lübnan, Gazze ve Batı Şeria'da hayatını kaybedenleri selamlayarak başlayan Nasrallah, Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından çatışmanın "çok cepheye yayıldığını" söyledi ve ekledi:

"Filistin'i görmezden geliyorsunuz"

"İsrail rejimine karşı savaşmak kadar önemli bir savaş bulamazsınız, bu Allah rızası için savaşmanın en açık yansımalarından biridir. Hepimiz bilmeliyiz ki İsrail'le savaşmak, Allah'ın davasının açık bir örneğidir. Gerçek gücümüz inançtadır, bu silah gücümüzden önce gelir."

"Mevcut olaylara ve gelecekte olacaklara ilişkin tutumumuzu açıklayacağım" diyen Nasrallah sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin'de son birkaç yıl, özellikle de İsrail'in bu aşırılık yanlısı hükümetinin ellerinde son derece zor geçti. Gazze'deki insani durum, eşi benzeri görülmemiş bir hal aldı. Avrupa Birliği, Arap Ligi ve Birleşmiş Milletler gibi tüm uluslararası örgütleri Filistin'i görmezden gelmekle suçluyoruz."

"Aksa Tufanı kaçınılmazdı"

"Dünya Filistin'i unuttu, koşullar kötüleşmeye devam ederken Filistin dünya için son öncelik oldu. Böyle büyük bir olayın [Aksa Tufanı Operasyonu] olması kaçınılmazdı ve bu dünyada insanlık konusunu yeniden gündeme getirdi."

"Operasyon kararı, yüzde 100 Filistinlilerindi. Bu insani, ahlaki ve dini düzeylerde kusursuz bir mücadeledir. En belirgin, en dürüst ve en asil olanıdır."

"Bu savaş, Filistin savaşıdır"

"Bu savaş tümüyle Filistin savaşıdır. Filistin halkı ve Filistin davasıyla ilgidir. Bölgesel ve uluslararası davalarla ilgisi yoktur. Bunu dost da düşman da anlasın. Direniş hareketlerinin kararı, o hareketlerin liderlerinin elindedir. Karar sahipleri, direniş hareketlerinin liderleri ve savaşçılarındır."

"7 Ekim’de yaşananları ekranlardan izledik. Kahramanca bir eylemdi. Yaratıcı bir eylemdi. Büyüktü. Bu büyük operasyon neye neden oldu: Büyük bir deprem yarattı İsrail’de. İsrail rejiminde büyük bir güvenlik, askeri psikolojik ve manevi deprem yarattı."

"İsrail örümcek ağından daha zayıf"

"Düşman hükümeti ne yaparsa yapsın bu operasyonun etkileri ve neticelerini değiştirmeyecek. Çok sayıda hakikat ortaya çıktı. Bunu farklı zamanlarda açıklayacağız. Yankılarından, büyük etkilerinden bahsedeceğiz."

"Bu operasyon İsrail’in zayıflığını ortaya çıkardı. İsrail’in örümcek ağından daha zayıf olduğunu gösterdi. Bu, Filistinliler tarafından gerçekleştirilen operasyonla kanıtlanmıştır. İsrailliler ve müttefikleri henüz inisiyatifi ele alamadılar ve ABD'nin İsrail'e verdiği destek, İsrail varlığının zayıflığını ortaya koydu."

"Sarsılan bir rejimi yönetmekteler. Son nefesini verecek rejimi yönetmekteler. Tekrar ayağa kalkması, yuları eline alması mümkün olmayacak."

"Bu mu güçlü devlet?"

“Düşman hükümeti ilk günden itibaren ABD donanmalarının Akdeniz’e gelmesine ihtiyaç duydu. Nerede ‘bölgedeki en güçlü ordu’ dediğiniz İsrail? İlk günden itibaren ABD’li askeri uzmanlar geliyor karar almak için. İsrail güçlü silahlar sunulması için. 10 milyar dolar talep etti, bu mu güçlü devlet? Büyük Avrupa desteğine ihtiyaç duyan büyük devlet bu mu? Aksa Tufanı ne hale getirdi İsrail’i?"

"Şu an ödenen bedeller, Gazze, Batı Şeria’da ve tüm cephelerde ödenen bedeller hak edilen bedellerdir."

"Ölümü mü bekleyeceğiz!"

"Bu operasyon düşmanla savaşta yeni bir aşama. Bölge halklarının, ülkelerinin kaderiyle ilgili çok yeni bir aşamayı ortaya koydu Aksa Tufanı. Susmak mı başka seçenek, ölümü mü bekleyeceğiz! Ablukanın daha da artmasını mı bekleyeceğiz? Tercih cesurcaydı ve doğru zaman ve mekândaydı."

"Düşman nasıl tasarrufta bulundu? Açıktı. İlk saatle birlikte bu düşman eğlenmekteydi, bayram gününü kutlamaktaydılar, dinlenmekteydiler. Önemli bir gün seçildi."

"İsrail delilikle hareket ediyor"

"Herkes uykudan uyanıp operasyonu öğrendi. Deliliğe varan kızgınlık oluşturdu bu İsrail’de."

"Yarın savaş bittiğinde ve inceleme komisyonları devreye girdiğinde dünya görecek ki ‘Hamas’ın katlettiği siviller’ denilen aslında onlar İsrail’in silah ve füzeleriyle vuruldu. Çünkü kızgınlık ve delilikle hareket ediyorlardı."

"8 Ekim'den beri savaştayız"

"Bazıları tam ölçekli bir savaş başlatmamızı istiyor ve onlar için kuzey sınırındaki eylemler sınırlı olarak görülebilir, ancak kesinlikle öyle değil. Şu ana kadarki eylemlerimize sınırlı deseniz bile, kesinlikle sizin 'sınırlı' dediğiniz gibi kalmayacaktır ve şu anda olanlar eşi benzeri görülmemiş şeylerdir."

"Hizbullah 8 Ekim'den bu yana gerçek bir savaş yürütüyor ve bu savaşın içinde olanlar dışında kimse gerçekte neler olup bittiğini hissedemiyor."

"Bölgesel savaş senaryosu gerçekçi"

"Onurlu Gazze'ye yardım etmek için kendimizi tehlikeye atarak kaynaklarımızı ve güçlerimizi Gazze'den uzaklaştırdık. Bugün İsrail ordusunun yarısı Lübnan sınırında bulunuyor ve bunların büyük bir kısmı elit kuvvetlerden oluşuyor. İsrail hava kuvvetlerinin dörtte biri ve İsrail hava savunmasının yarısı Lübnan cephesinde görev yapmaktadır."

"İsrail bu cephenin bölgesel bir savaşa dönüşmesinden korkuyor ve bu senaryo gerçekçi ve kesinlikle gerçekleşebilir."

"Lübnan cephesinde tüm seçenekler masada"

"Tırmanma iki faktöre bağlıdır: Birincisi, Gazze'de neler olduğu ve durumun nasıl geliştiği, ikincisi ise İsrail rejiminin Lübnan'a karşı nasıl hareket ettiği. Lübnan cephesinde tüm seçenekler masada, tekrar ediyorum, tüm seçenekler masada."

"Amerikan gemileri için 'hazırlıklar' yaptık ve Amerika'dan Afganistan, Irak, Suriye ve Lübnan'daki yenilgilerini hatırlamalarını istiyoruz. Eğer Amerika bölgesel bir savaşı önlemek istiyorsa, Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmalıdır."

(NT/AÖ)