Nasnameya 2 PKKiyên ku li Kilyosê hatibûn veşartin hat tespîtkirin

Nasnameya Zehra Kisaoglu (Raperîn) û Suheyla Kaya (Zîlan) ên PKKî ku li gorî agahiyan di sala 1999an de jiyana xwe ji dest dabûn û piştî derxistina ji Goristana Xerzanê ya Bedlîsê li Kilyosê hatibûn veşartin, bi nimûneyên DNAyê yên malbatan re li hev hatin.
Malbatan di 17ê Îlonê de agahî wergirtin ku encamên DNAyê li hev hatine. Li ser vê yekê malbat çûn Midûriyeta Goristana Zîncîrlîkuyuyê.
Piştî serdana midûriyetê ya di saetên sibehê de, malbat çûn Goristana Kilyosê ya li navçeya Sariyer a Stenbolê.
Malbat bende wergirtina cenazeyên xwe ne
Birayê Zehra Kisaoglu, Abdullah Kisaoglu ku ji bo wergirtina cenazeyê xwişka xwe hatibû goristanê axivî û got: “Her sal polîsan bi ser mal me de digirt û li kelûpelan digeriya. Xwişka min piştî qedandina lîseyê çûbû. Li ku derê goristana komî hebûya, me gelek caran nimûneyên DNA’yê didan. Di dawiyê de em 4 roj berê hîn bûn ku li vir e.”
Tê payîn ku cenaze îro ji Goristana Kilyosê bêne wergirtin û ji bo navçeya Kanîreşê ya Çewlîgê bêne şandin.
Çi qewimîbû?
282 cenazeyên PKKiyan ku li deverên cuda yên Bedlîsê hatibûn veşartin, di pêvajoya çareseriyê ya 2013-2015an de li Goristana Xerzanê ya gundê Oleka Jorîn hatibûn veşartin. Bi biryara Walîtiya Bedlîsê re di 19ê Kanûna 2017an de gelek gorên li Goristana Xerzanê hatin vekirin. Cenaze ji bo tespîtkirina nasnameyan ji Saziya Tiba Edlî (ATK) ya Stenbolê re hatin şandin.
Piştî ku cenazeyên 21 kesên DNA’ya wan li hev hat da teslîmê malbatan hat kirin, hatibû diyarkirin ku cenazeyên din li Goristana Kilyosê hatine veşartin. Lêbelê piştre derket holê ku cenazeyên 261 endamên PKK’ê li Kilyos a Stenbolê li peyareyê hatine veşartin.
(FY)