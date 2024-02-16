“Nasır Hastanesinde kuvözdeki bebeklerin hayatı tehlikede”

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun baskın düzenlediği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinde bir felaket yaşandığı ifade edildi.

İsrail yine hastaneye saldırdı

Yakıtın tükenmesi nedeniyle hastanede jeneratörlerin 24 saat içinde duracağı kaydedilen açıklamada, bu durumun, kuvözdeki 3 bebek ile 6'sı yoğun bakım ünitesinde suni solunum cihazına bağlı olmak üzere çok sayıda hastanın hayatını tehlikeye attığı aktarıldı.

“Hastanede yiyecek ve su tükendi”

Açıklamada, İsrail ordusunun, 95 sağlık personeli, onların ailelerinden 11 kişi, 191 hasta ve 165 refakatçi ve yerinden edilmiş kişiyi hastanede kötü şartlarda alıkoyduğu dile getirildi.

Hastanede yiyecek ve suyun bulunmadığına, sağlık çalışanlarının ise hastalara hiçbir tedavi hizmeti sunamadığına işaret edildi.

Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Nasır Hastanesini "kışlaya çevirmeye" çalıştığı, askerlerin hastanedeki ambulans merkezi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığı ve buldozerlerle hastane yerleşkesindeki toplu mezarlara zarar verdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu 22 Ocak'tan bu yana daha önce "güvenli bölge" olduğunu ileri sürdüğü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine ve kentteki hastanelere hem havadan hem de topçu ateşiyle yoğun saldırı düzenliyor.

Ne olmuştu? İsrail ordusunun, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine önceki gün düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçlerinin, Nasır Hastanesinin ortopedi bölümüne düzenlediği saldırıda bazı Filistinliler de yaralandı. Haberde, İsrail güçlerinin ayrıca, Nasır Hastanesindeki bazı doktor ve hemşirelerin yanı sıra hastaneye sığınanların bir kısmını zorla dışarı çıkararak Refah kentine yönlendirdiği ancak yola çıkanlardan onlarca kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi. Nasır Hastanesinin 25 günden beri İsrail güçlerinin kuşatması altında tutuluyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Nasır Hastanesindeki durumun son derece "felaket ve endişe verici" olduğunu, hastane içindekilerin korku içinde bulunduklarını anlattı. İsrail'in hastaneye saldırı düzenlediğini aktaran Kudra, "İsrail ordusuna ait bir İHA Nasır Hastanesinin 3. katındaki ameliyathane bölümünde doktorların bulunduğu odaya ateş açtı ve bir acil servis doktorunu orta dereceli yaraladı" dedi. İsrail'in daha önce silah zoruyla hastaneye sığınan Filistinlileri tahliye ettiğine işaret eden Kudra, şöyle devam etti: "İşgalci İsrail, Nasır Hastanesi yönetiminden, geriye kalan yerinden edilmiş Filistinlilerin hastaneyi boşaltmasını istedi. Hala 1500 yerinden edilmiş Filistinli hastane yerleşkesinde bulunuyor." Hastanede 190 sağlık personeli ve onların ailelerinden 299 kişinin bulunduğunu aktaran Kudra, "Nasır Hastanesi bölümlerinde 273 hareket edemeyen hasta ve onların 327 refakatçisi var" bilgisini paylaştı. Kudra, Nasır Hastanesinde, yoğun bakımda 18, küvezde 3 bebek ve 35 diyaliz hastasının da bulunduğunun altını çizdi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)