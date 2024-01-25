Narkotik operasyonunda 221 kilo uyuşturucu madde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ticaretine yönelik 41 ilde düzenlenen “Narkogüç-46” operasyonlarında, 221 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 153 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 201 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlendi.

41 ilde düzenlendi Operasyon şu illerde yapıldı: Kayseri, Gaziantep, Konya, Ankara, Osmaniye, İzmir, Antalya, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Bilecik, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Muğla, Adıyaman, Balıkesir, Isparta, Kahramanmaraş, Denizli, Erzincan, Samsun, Niğde, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Kırıkkale, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Elazığ, Manisa, Van, Bursa ve Ağrı.

İstanbul’da 1 milyon 960 bin uyuşturucu hap Açıklamada, şu detaylar yer aldı: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 31 kilogram esrar, 1 milyon 960 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca 23 kilogram skunk, 124 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 193 bin adet uyuşturucu hap, 79 kilogram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi, 1 kişi yakalandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 23 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 18 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 36 sokak satıcısı yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 17 kilogram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan boraks maddesi, 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 2 kilogram skunk ele geçirildi, 1 kişi yakalandı. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık Müdürlüğünce 10 kilogram afyon sakızı 4 gram baz morfin ele geçirildi, 1 kişi yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 13 kilogram esrar ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın son açıklamasına göre uyuşturucu suçlarından tutuklu veya hükümlü olanların sayısı son 7 yılda 36 binden 128 bine yükseldi. Adalet Bakanlığı verilerine göre toplam mahpus sayısı 341 bin 497. Yani, mahpusların yaklaşık üçte biri, uyuşturucu suçlarından cezaevinde.

(AS)