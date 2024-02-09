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Yayın Tarihi: 9 Şubat 2024 08:38
 ~ Son Güncelleme: 9 Şubat 2024 08:39
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Narkotik operasyonunda 1 ton 39 kilo uyuşturucu bulundu

Bakan Yerlikaya 48 ilde düzenlenen operasyonlarda ayrıca 509 bin uyuşturucu hap da ele geçirildiğini, 242 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Narkotik operasyonunda 1 ton 39 kilo uyuşturucu bulundu
Fotoğraf: AA arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatçıları ve satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen “Narkogüç-48” adlı operasyonlara dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İl emniyet müdürlüklerince 48 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 1 ton 39 kilogram uyuşturucu ile 509 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 242 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı’nın son açıklamasına göre uyuşturucu suçlarından tutuklu veya hükümlü olanların sayısı son 7 yılda 36 binden 128 bine yükseldi. Adalet Bakanlığı verilerine göre toplam mahpus sayısı 341 bin 497. Yani, mahpusların yaklaşık üçte biri, uyuşturucu suçlarından cezaevinde.

(AS)

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