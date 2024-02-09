Narkotik operasyonunda 1 ton 39 kilo uyuşturucu bulundu
Bakan Yerlikaya 48 ilde düzenlenen operasyonlarda ayrıca 509 bin uyuşturucu hap da ele geçirildiğini, 242 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatçıları ve satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen “Narkogüç-48” adlı operasyonlara dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İl emniyet müdürlüklerince 48 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 1 ton 39 kilogram uyuşturucu ile 509 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 242 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
İçişleri Bakanlığı’nın son açıklamasına göre uyuşturucu suçlarından tutuklu veya hükümlü olanların sayısı son 7 yılda 36 binden 128 bine yükseldi. Adalet Bakanlığı verilerine göre toplam mahpus sayısı 341 bin 497. Yani, mahpusların yaklaşık üçte biri, uyuşturucu suçlarından cezaevinde.
(AS)