“Narin’in katili kutsal aileniz”

Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedeni 19 gün sonar dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesi İstanbul’da da iki ayrı eylemle protesto edildi.

İstanbul’daki ilk eylem Kadıköy’de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri’nce düzenlendi.

Süreyya Operası önündeki eylemde, ellerinde Narin’in fotoğrafının bulunduğu dövizleri taşıyan kadınlar sık sık “Narin’ler ölmesin çocuklar yaşasın”, “Narin’in hesabı sorulacak”, “Çocukların kaderi ölüm değildir” sloganları attı.

"Susam herkes yargılanmalı"

Eylemde konuşan Genç Feministler Federasyonu temsilcisi Güneş Akşahin şöyle dedi:

“Günlerdir bizlere büyük bir arama çalışması yürütüldüğü söylendi, topluma hiçbir somut açıklama ise yapılmadı. Biz günlerdir Narin’i arıyoruz, peki siz Narin için ne yaptınız? Bu olayda en ufak bir suçu olan herkes yargılanmalıdır. Narin için adaletin peşini asla bırakmayacağız."

"Narin’in kayıp haberi geldiğinden beri elbette aile ilişkilerini sorguluyoruz. Siyasi iktidar “kutsal aile” diyor ya, sizin kutsal ailelerinizin çocukları esir etmesine, yok etmesine izin vermeyeceğiz.”

“Yarın okullar açılıyor. Narin de okula gidiyor olabilirdi ama ne yazık ki bugün onun ölümünü konuşuyoruz. AKP hükümeti, “kutsal aile” söylemiyle kamunun çocuklar üzerindeki bütün sorumluluğunu görmezden geliyor.”

"Aklımızla alay etmeyin"

Akşahin’in ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri Genel Sekreteri Fidan Ataselim söz aldı. Ataselim konuşmasında bakanlıklara ve yetkililere seslendi:

“Birbiri ardına ‘suçlular hesap verecek’ diye açıklama yapan bakanlar ve yetkililer, siz de hesap verecek misiniz? Narin 19 günün ardından köyün 3 km ötesinde bulundu. Titizlikle çalışma yürüttüğünü söyleyenler aklımızla alay etmesin.”

“Ailenin korunması, ailenin güçlendirilmesi, ailenin birliği… Sürekli aile odaklı politikaları gündem ettiniz. Alın size aile! Peki kadın nerede? Kadının adı yok! Çocuk nerede? Çocuğun adı yok! Biz çocukları ve kadınları ne bu hükümetin ne bu bakanların ne bu yetkililerin vicdanına bırakmayacağız. O koltuklardan ineceksiniz ya da biz indirmesini biliriz. Bu cinayete ortaksınız ve sorumluluğunuzu gizleyemeyeceksiniz.”

Gözaltılar serbest bırakıldı

Fotoğraf: MA

MA’nın Demir Leblebi grubu üyeleri dün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesini İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde protesto etti. “Narin’in katili kutsal aile düzeniniz” pankartıyla İstiklal Caddesi’nde yürüyen gruba polis müdahale etti. Yedi kişi gözaltına alındı.

Fatih’te bulunan İstanbul İl Emniyeti Müdürlüğü’ne götürülen 7 kişiye, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa Muhalefet” suçlaması yöneltildi. Gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Narin Güran toprağa verildi

Narin Güran'ın ön otopsi raporu: Cesette çürüme ve erime var

Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

(EMK)