HABER
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2025 12:37
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2025 12:47
2 dk Okuma

Narin’in ailesinden adalet çağrısı: “Biz suçsuzuz”

21 Ağustos 2025’te saat 11.00’de Narin’in mezarı başında “Adalet Nöbeti” tutulacağını duyuran aile, tüm yurttaşları ve basın mensuplarını davet etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Narin’in ailesinden adalet çağrısı: “Biz suçsuzuz”

21 Ağustos 2024’te öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın ailesi, olayın birinci yılında yazılı bir açıklama yaparak adalet talebini yineledi.

Aile, yeterli soruşturma yapılmadan, deliller tam olarak incelenmeden üç aile ferdine ağırlaştırılmış müebbet, diğer bazı akrabalara ise farklı cezalar verildiğini belirtti.

Açıklamada, bağımsız adli bilişim ve adli tıp uzmanlarının son bir yılda hazırladığı raporların dosyaya girdiği vurgulandı. Telefon kayıtları, uzman görüşleri ve teknik incelemelerle aile üyelerinin masumiyetinin ortaya çıktığı savunuldu. “Ailemiz suçsuzdur. Biz biricik evladımızın katili değiliz” diyen aile, Yargıtay’dan yeni deliller ışığında adil ve yeniden bir yargılama talep etti.

Aile, asıl failin hâlâ ortaya çıkarılmadığını ileri sürerek, “Narin’in kanı yerde bırakılmıştır. Adalet bu karanlığı aydınlatmak zorundadır” dedi.

21 Ağustos 2025’te saat 11.00’de Narin’in mezarı başında “Adalet Nöbeti” tutulacağını duyuran aile, tüm yurttaşları ve basın mensuplarını davet etti. Öğle namazına müteakip mevlid okunacağı da belirtildi.

Açıklama, “Evladımız Narin’e hepimizin bir hakikat borcu var. Edi bese, yeter artık” sözleriyle sona erdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti Narin Güran cinayeti Narin Güran Narin Güran cinayeti davası Narin Güran cinayeti ve hakikatler
