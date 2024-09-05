Narin’i arama çalışmaları sürüyor: Kayıp 12 dakika araştırılıyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor.

Narin’in kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 Eylül’de gözaltına alınan amca Salim Güran, “Kasten öldürme” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Arama çalışmaları ise dün mahalledeki mezarlıkta yeraltı görüntüleme cihazıyla sürdürüldü.

Öte yandan Narin’i arama çalışmaları kapsamında Ankara’dan profesyonel bir ekip getirildi.

Gelen ekiple birlikte Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), jandarma tutanağında ortaya çıkan kayıp dakikaları araştırmaya başladı.

Narin’in arkadaşıyla en son görüldüğü saat 18.47 ile tutuklanan amcanın köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığı araştırılıyor.

Jandarmanın araştırdığı kamera görüntülerinde, amcanın saat 18.59'da evlerinin olduğu bölgeden ayrılarak, okulun önünde geçtiği görülüyor.

Narin Güran'ın arama çalışmalarında, bugün ilk kez yer altı görüntüleme cihazları ile arama yapıldı.

Tavşantepe Mahallesinde bugün Cumhuriyet savcısı eşliğinde yeraltı görüntüleme cihazlarıyla özellikle son dönemlerde ölenlerin gömüldüğü yeni mezralarda inceleme gerçekleştirildi.

Görüntülüme cihazıyla yaklaşık 2 saat süren aramalarda, Narin'e ait bir emareye rastlanmadı.

Ne olmuştu?

Sekiz yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Kur'an kursuna gitti. Narin, çıkışta evle dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı.

Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

Narin Güran haberlerine yayın yasağı

İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Narin Güran'ın annesi: Dünya artık bir hapishane, ben de içindeyim

Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

Narin Güran’ın babasından çağrı: Asılsız ihbarlar yapmayın

Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası gözaltına alındı. Amca Salim Güran 2 Eylül'de "kasten öldürme" ve " kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla tutuklandı.