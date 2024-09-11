ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Eylül 2024 13:36
 ~ Son Güncelleme: 11 Eylül 2024 13:57
2 dk Okuma

Narin soruşturmasında tutuklanan Salim Güran görevden uzaklaştırıldı

8 yaşındaki Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Narin soruşturmasında tutuklanan Salim Güran görevden uzaklaştırıldı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran görevinden uzaklaştırıldı.

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 2 Eylül'de tutuklanan Narin’in amcası ve Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu kararıyla tutukluluğundan dolayı muhtarlık görevinden uzaklaştırılarak, yerine geçici olarak birinci aza görevlendirildi.

AA’nın haberine göre; kesin hüküm verildiğinde Salim Güran'ın muhtarlığının tamamen sona erip ermeyeceğine karar verilecek.

Narin Güran'ın amcası "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı
Narin Güran'ın amcası "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı
2 Eylül 2024

Ne olmuştu?

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinde haber alınamayan Narin Güran’ın cesedi 19 gün sonra (8 Eylül’de) daha önce üç kez aranan Eğertutmaz Deresi’nde bulundu.

Sabah 08.45’te bulunan cesedin Adli Tıp Kurumu’na götürülmesinden üç saat sonra Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran, ağabeyi E. Güran, dört amcası ile 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın eşi de dahil olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin Güran’ın cesedini çuval içinde dereye koyduğunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar, dün (10 Eylül)  savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede "çocuğu kasten öldürmeye iştirak" tutuklandı.

Bahtiyar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" şeklinde kendisini tehdit ettiğini söyledi.  iddia eden Nevzat B, " suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne ve babanın da aralarında olduğu 22 kişi de bugün adliye sevk edildi.

Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
NARİN GÜRAN CİNAYETİ
Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
10 Eylül 2024

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Narin Güran
ilgili haberler
“Narin’in katili kutsal aileniz”
9 Eylül 2024
/haber/narinin-katili-kutsal-aileniz-299425
DEM Partili Akça: Narin’in köyündeki elektrik kesintisi tesadüf değildi
Bugün 14:08
/haber/dem-partili-akca-narinin-koyundeki-elektrik-kesintisi-tesaduf-degildi-299520
Narin’i arama çalışmaları sürüyor: Kayıp 12 dakika araştırılıyor
5 Eylül 2024
/haber/narini-arama-calismalari-suruyor-kayip-12-dakika-arastiriliyor-299351
Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
8 Eylül 2024
/haber/narin-guran-in-cansiz-bedeni-bulundu-299411
Narin Güran'ın amcası "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı
2 Eylül 2024
/haber/narin-guran-in-amcasi-kasten-oldurme-suclamasiyla-tutuklandi-299216
Tutuklanan amcanın arabasında Narin’e ait yeni DNA bulundu
6 Eylül 2024
/haber/tutuklanan-amcanin-arabasinda-narine-ait-yeni-dna-bulundu-299392
Narin Güran'ın ön otopsi raporu: Cesette çürüme ve erime var
8 Eylül 2024
/haber/narin-guran-in-on-otopsi-raporu-cesette-curume-ve-erime-var-299414
Narin Güran soruşturmasında yayın yasağı kaldırıldı
9 Eylül 2024
/haber/narin-guran-sorusturmasinda-yayin-yasagi-kaldirildi-299450
Narin Güran toprağa verildi
9 Eylül 2024
/haber/narin-guran-topraga-verildi-299419
DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANI EREN:
Narin Güran'ın öldürülmesi, "organize cinayet"
9 Eylül 2024
/haber/narin-guran-in-oldurulmesi-organize-cinayet-299453
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“Narin’in katili kutsal aileniz”
9 Eylül 2024
/haber/narinin-katili-kutsal-aileniz-299425
DEM Partili Akça: Narin’in köyündeki elektrik kesintisi tesadüf değildi
Bugün 14:08
/haber/dem-partili-akca-narinin-koyundeki-elektrik-kesintisi-tesaduf-degildi-299520
Narin’i arama çalışmaları sürüyor: Kayıp 12 dakika araştırılıyor
5 Eylül 2024
/haber/narini-arama-calismalari-suruyor-kayip-12-dakika-arastiriliyor-299351
Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
8 Eylül 2024
/haber/narin-guran-in-cansiz-bedeni-bulundu-299411
Narin Güran'ın amcası "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı
2 Eylül 2024
/haber/narin-guran-in-amcasi-kasten-oldurme-suclamasiyla-tutuklandi-299216
Tutuklanan amcanın arabasında Narin’e ait yeni DNA bulundu
6 Eylül 2024
/haber/tutuklanan-amcanin-arabasinda-narine-ait-yeni-dna-bulundu-299392
Narin Güran'ın ön otopsi raporu: Cesette çürüme ve erime var
8 Eylül 2024
/haber/narin-guran-in-on-otopsi-raporu-cesette-curume-ve-erime-var-299414
Narin Güran soruşturmasında yayın yasağı kaldırıldı
9 Eylül 2024
/haber/narin-guran-sorusturmasinda-yayin-yasagi-kaldirildi-299450
Narin Güran toprağa verildi
9 Eylül 2024
/haber/narin-guran-topraga-verildi-299419
DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANI EREN:
Narin Güran'ın öldürülmesi, "organize cinayet"
9 Eylül 2024
/haber/narin-guran-in-oldurulmesi-organize-cinayet-299453
Sayfa Başına Git