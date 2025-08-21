Narin mezarı başında anıldı: “Gerçek failler ortaya çıkarılana dek davanın takipçisiyiz”

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024’te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı. DEM Parti Amed Kadın Meclisi’nin düzenlediği anmaya çok sayıda siyasetçi katıldı. Kadınlar, Narin’in fotoğraflarını taşıyarak “Narin için adalet” sloganı attı.

MA'daki habere göre, DEM Parti Amed İl Eş Başkanı Gülşen Özer, “Failler neden ortaya çıkarılmıyor, kim korunuyor?” diye sordu ve gerçek failler bulunana dek davayı takip edeceklerini vurguladı.

Amed Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak çocuklara ve kadınlara yönelik şiddetin arttığını belirterek, “İktidar sorumluluklarını yerine getirmiyor, toplumsal yozlaşmadan besleniyor” dedi.

DEM Parti Çocuk Komisyonu Eşsözcüsü, Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın da dosyanın adil biçimde yargılanmadığını, devletin olayı “magazinleştirerek” üzerini örtmeye çalıştığını söyledi: “Bütün çocuklar tehdit altında. Narin’in anısı önünde barışı ve demokratik toplumu inşa etme sözümüzü yineliyoruz.”

Amed Barosu da yazılı açıklama yaparak, “Fail/failler cezalandırılana kadar sürecin takipçisi olacağız” dedi. Baro, çocukların korunması için devletin gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı.

(EMK)