Narin Güran’ın babası Ankara’ya ‘adalet yürüyüşü’ başlattı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 2024’te kaybolduktan 19 gün sonra bedeni bulunan Narin Güran’ın babası Arif Güran, olayın yeniden ele alınması talebiyle Ankara’ya ‘adalet yürüyüşü’ başlattı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Arif Güran, yürüyüş öncesinde Narin Güran’ın mezarının bulunduğu Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe (Çulî) Mahallesi’nde açıklama yaptı.

Ailenin avukatı Onur Akdağ da burada yaptığı konuşmada, iki yıldır sürdürdükleri hukuk mücadelesinde soruşturma ve kovuşturma aşamalarına ilişkin çeşitli itirazlarda bulunduklarını anlattı.

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Akdağ: Teknik veriler dikkate alınmadı

Akdağ, soruşturmanın başında DARA-2 askeri üssüne ait kamera görüntülerinin ve Salim Güran’ın telefonundaki ses kayıtlarının silindiğini, Nevzat Bahtiyar’ın telefonunun ise kollukta sıfırlanmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Kovuşturma aşamasında WhatsApp raporunun sahte olduğunun ortaya çıktığını savunan Akdağ, daraltılmış baz raporunun da ses, görüntü ve diğer dijital verilerle çeliştiğini söyledi.

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Akdağ, Ulusal Kriminal Büro’nun görüntülere ilişkin değerlendirmesine de itiraz ederek, ABD’de iyileştirdikleri görüntülerin Narin Güran’ın eve ulaşmadığını gösterdiğini öne sürdü. Görüntülerde, patikanın başındaki bir kişinin Narin’i Nevzat Bahtiyar’ın ahırının bulunduğu yöne götürdüğünü düşündüklerini ve buna ilişkin raporu mahkemeye sunduklarını söyledi.

Salim Güran’ın telefon kayıtlarına ilişkin hazırlattıkları rapora da değinen Akdağ, daraltılmış baz raporundaki tespitlerin aksine Güran’ın olay sırasında evinde olduğuna işaret eden veriler bulunduğunu savundu.

Akdağ, mahkemelerin bu verileri dikkate almadığını ileri sürerek yeniden yargılama talebinde bulunduklarını söyledi.

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“Yeniden yargılanma istiyorum”

Arif Güran ise iki yıldır hukuk mücadelesi verdiklerini belirterek yürüyüşün amacının kızının ölümüne ilişkin “hakikatin ortaya çıkması” olduğunu söyledi.

“Bu yola çıkmamın tek sebebi kızımın hakkıdır, hakikatidir” diyen Güran, Ankara’ya kadar yürümeyi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önüne gitmeyi planladığını anlattı.

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Güran, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi:

Buradan çıkışımın, Ankara’da varışımın yeri külliyenin önü olacaktır. Narin için hakikat, Narin için adalet sloganımdır.

Yürüyüşten vazgeçmeyeceğini söyleyen Güran, “Bir ay da sürse iki ay da sürse ne olursa olsun bu yolda devam edeceğim” dedi.

Güran sözlerini, “Yeniden yargılanma istiyorum” diyerek tamamladı.

Açıklamanın ardından kent çıkışına geçen Güran, Ankara’ya doğru yürüyüşüne başladı.

Ne olmuştu? Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kayboldu. Sekiz yaşındaki Güran’ın bedeni, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde, bir çuval içinde ve taşlarla üzeri kapatılmış halde bulundu. Soruşturmanın ardından Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Aralık 2024’te Yüksel, Enes ve Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, Nevzat Bahtiyar’ı ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Aralık 2025’te Yüksel, Enes ve Salim Güran hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Bahtiyar hakkındaki kararı ise eyleminin “nitelikli kasten öldürmeye yardım” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle bozdu. Bozma kararının ardından yeniden yargılanan Bahtiyar’a Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Nisan 2026’da “nitelikli olarak çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçundan 17 yıl hapis cezası verdi. Güran ailesi ve avukatları ise soruşturma ve yargılama sürecinde bazı dijital verilerin ve diğer delillerin yeterince değerlendirilmediğini savunuyor. Aile, dosyanın yeniden ele alınmasını ve yeniden yargılama yapılmasını istiyor. Temmuz 2026’da “Narin ve Ailesi İçin Adalet Platformu” da dosyanın bütün yönleriyle yeniden incelenmesi çağrısı yaptı.

(VC)