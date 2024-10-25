Narin Güran’ın abisi Diyarbakır Barosu’na verdiği vekaleti geri çekti

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetinde, ağabey Baran Güran daha önce Diyarbakır Barosu’na verdiği vekaletnameyi geri çekti.

Amidahaber'e konuşan Diyarbakır Barosu Narin Güran Cinayeti Dosya Takip Komisyonu’ndan Avukat Aydın Özdemir, Baran Güran’ın azilname göndererek vekaleti geri çektiğini söyledi.

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Özdemir, konuşmasında “Aile daha önce ‘Diyarbakır Barosu'nun kurumsal yapısına güveniyoruz, Baro tarafsız bir şekilde dosyada yer alsın’ diyordu. Ancak birkaç gün önce Baran Güran azilname göndererek vekaletini iptal etti. Biz Baro olarak o vekaleti kullanarak herhangi bir işlem yapmamıştık” dedi.

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Özdemir, Türkiye’de ilk defa bir baronun kurum olarak bir dosyaya ‘müşteki’ sıfatıyla katıldığını söyledi ve şöyle devam etti:

“Bizim tespit ettiğimiz kadarıyla Barolar şu ana kadar ‘müşteki’ olarak hiçbir dosyaya kabul edilmediler. Türkiye’de ilk defa Diyarbakır Barosu’nun girişimiyle bu talep kabul edildi. Gelinen aşamada yargılama makamlarının Diyarbakır Barosunu müşteki olarak eklemesi daha önemli hale geldi. Artık ailenin onay veya muvafakatine gerek olmadan bizler dava dosyasını takip edebileceğiz. Diyarbakır Barosu oluşturduğu Dava Takip Komisyonuyla yargılamanın tüm aşamalarında yer alacak, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Ailenin talebi olsun veya olmasın biz ‘müşteki’ sıfatıyla dosyaya katılıyoruz.”

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(RT)