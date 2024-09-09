Narin Güran toprağa verildi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra köyünün yakınındaki derede cesedi bulunan Narin Güran'ın (8) cenazesi bugün Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran'a teslim edildi.

Narin Güran'ın ön otopsi raporu: Cesette çürüme ve erime var

Güran'ın cenazesini, nakil aracı almaya geldi.

Narin Güran'ın cesedini, cenaze aracı almaya geldi. Cenaze abi Baran Güran'a teslim edildi. Narin Güran şu an Tavşantepe Köy mezarlığına defnedilmek üzere götürülüyor. 📹: @_evrimdnz pic.twitter.com/QXgtZGeC0g

Tören için jandarma köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Cenaze namazı köy halkının kararı üzerine, Narin Güran'ın köyü Tavşantepe'de değil, Batıkarakoç Mahallesi'nde kılındı.

Yüzlerce kişinin katıldığı törende Diyabakır Valisi Murat Zorluoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım da yer aldı.

Narin Güran'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze töreni esnasında aile, zaman zaman basın mensuplarına tepki gösterdi. Güran'ın ailesi cenazesi başında ağıt yaktı.

Güran'ın cenazesine katılan bazı akrabaları fenalaştı. Güran için taziye evi kurulmayacağı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dün, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır," demişti.

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.