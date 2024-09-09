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Yayın Tarihi: 9 Eylül 2024 09:56
 ~ Son Güncelleme: 9 Eylül 2024 13:23
2 dk Okuma

Narin Güran toprağa verildi

Cenaze töreni esnasında aile, zaman zaman basın mensuplarına tepki gösterdi. Güran'ın ailesi cenazesi başında ağıt yakarken, bazı akrabaları fenalaştı.

Evrim Deniz

KUBi Kurdî Bixwînin
Evrim Deniz

Evrim Deniz

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Narin Güran toprağa verildi
Fotoğraflar: Evrim Deniz/bianet

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra köyünün yakınındaki derede cesedi bulunan Narin Güran'ın (8) cenazesi bugün Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran'a teslim edildi.

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Güran'ın cenazesini, nakil aracı almaya geldi.

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Tören için jandarma köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Cenaze namazı köy halkının kararı üzerine, Narin Güran'ın köyü Tavşantepe'de değil, Batıkarakoç Mahallesi'nde kılındı.

Yüzlerce kişinin katıldığı törende Diyabakır Valisi Murat Zorluoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım da yer aldı.

Narin Güran'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze töreni esnasında aile, zaman zaman basın mensuplarına tepki gösterdi. Güran'ın ailesi cenazesi başında ağıt yaktı.

Güran'ın cenazesine katılan bazı akrabaları fenalaştı. Güran için taziye evi kurulmayacağı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dün, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır," demişti.

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

(ED/AD)

Narin Güran Diyarbakır
Evrim Deniz
Evrim Deniz
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2022’den bu yana gazetecilik yapıyor. Gazete Duvar, Kadın İşçi, 5Harfliler, Evrensel Gazetesi, 9.Köy, MLSA’da haberleri yayımlandı.

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