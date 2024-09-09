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HABER
Yayın Tarihi: 9 Eylül 2024 17:44
 ~ Son Güncelleme: 9 Eylül 2024 18:20
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Narin Güran soruşturmasında yayın yasağı kaldırıldı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: "Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmî internet sitemizde yayımlanmıştır."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Narin Güran soruşturmasında yayın yasağı kaldırıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos günü kaybolan ve cesedi 19 gün sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin aldığı yayın yasağı kararının kaldırıldığını duyurdu.

Şahin, açıklamasında "Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmî internet sitemizde yayımlanmıştır" dedi.

Narin Güran haberlerine yayın yasağı
Narin Güran haberlerine yayın yasağı
29 Ağustos 2024

Ne olmuştu?

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinde haber alınamayan Narin Güran’ın cesedi 19 gün sonra (8 Eylül’de) daha önce üç kez aranan Eğertutmaz Deresi’nde bulundu.

Sabah 08.45’te bulunan cesedin Adli Tıp Kurumu’na götürülmesinden üç saat sonra Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran, ağabeyi E. Güran, dört amcası ve tutuklu amca Salim Güran'ın eşi de dahil olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı.

Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Arama çalışmalarının 9’uncu gününde Narin’in ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına amca Salim Güran ise 2 Eylül'de "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla tutuklandı.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Narin Güran
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