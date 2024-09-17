Narin Güran soruşturmasında tutuklu sayısı 12 oldu

Nain Güran'ın ölü olarak bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yengesi tutuklanırken iki kuzeni serbest bırakıldı.

Sekiz şüpheli ile birlikte 12 Eylül günü gözaltına laınan R.A. tutuklama talebiyle nöbetçi hakime sevk edilmiş ancak 15 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle adli kontrol talebiyle serbest bırakılmıştı. Bir gün sonra, R.A., tutuklu Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile birlikte yeniden gözaltına alındı.

R.A. çıkarıldığı mahkemece “Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçuyla tutuklanırken yenge Hediye Güran ise bugün çıkarıldığı mahkemede “kasten öldürmeye iştirak” suçundan tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 12'ye çıktı.

Yenge Güran ile aynı gün adliyeye sevk edilen Narin Güran'ın kuzenleri Ş.K. ve İ.K. ise serbest bırakıldı.

Yeni iddialar

Amca Fuat Güran’ın çocuk aranırken jandarma ekiplerine yakın olduğu ve konuşmalarını gizlice dinlediği iddia edildi. Amcanın WhatsApp konuşmalarını sildiği ve asılsız ihbarlar yaparak jandarmayı yönlendirdiği de iddialar arasında.

Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran’ı aradığını hatırlamadığını söyleyen Hediye Güran, “Ailenin toplanarak karar aldığına şahit olmadım” dedi.

Narin Güran kaybolduktan sonra cep telefonunu değiştirdiğini söyleyen Hediye Güran, “Benim cep telefonum bozuktu ve camı kırıktı. Eşim de bana cep telefonu aldı. Eski cep telefonumda evde bulunmaktaydı. Eski telefonumu görevlilere teslim ettim” diye konuştu.

Hediye Güran ifadesinde "Olaya ilişkin daha önce Diyarbakır 2. Jandarma Komutanlığı görevlilerince alınan ifade içeriğim doğrudur. Olay günü yani 21 Ağustos 2024 günü sabah saat 07:30 sıralarında uyandım. Çocuklarım uyuyorlardı. Daha sonra saat 09:30 sıralarında Yüksel Güran’ın beni arayıp aramadığını hatırlamıyorum. Saat 10:00 sıralarında da bana yıkanmak için kıyafetlerini getirmişti. Yüksel Güran’ın makinesi elbiseleri iyi yıkamadığı için elbiselerini bana getirmiştir. Yüksel benim yanımda yaklaşık 5-10 dakika oturduktan sonra evine geri döndü. Daha sonra ben kıyafetleri makineye attım ve kahvaltı hazırladım. Çocuklarım ile birlikte kahvaltıyı yaptık.” dedi.

"Raporların henüz ölüme ilişkin bir bulgu içeriyor"

12 Eylül tarihinde Diyarbakır Adli Tıp Kurumu (ATK) Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan moleküler inceleme ve patolojik incelemeden gelen kısmi rapora göre Narin Güran'ın bedeninde üçüncü kişilere ait bulgulara rastlanmadığı öğrenilmişti.

Bugün Diyarbakır ATK’dan gelen Histopatoloji kısmi raporu ise dosyaya eklendi. Diyarbakır Barosu Genel Sekreteri Serdar Özer ise bu raporların henüz ölüme ilişkin bir bulgu içermediğini tüm raporlar sonucunda yazılacak değerlendirme raporlarının ölüme ve ölüm saatine ilişkin husus belirteceğini ifade etti.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ise basına yansıyan ‘Narin Güran ATK raporu geldi’ haberlerine ilişkin X hesabından şunları paylaştı:

Narin’in ölüm sebebine ilişkin an itibariyle yaptığımız görüşmelerde soruşturma dosyasına gelmiş bir Adli Tıp Raporu bulunmamaktadır. — Nahit Eren (@av_nahiteren) September 17, 2024

(ED/Mİ)