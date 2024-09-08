Narin Güran'ın ön otopsi raporu: Cesette çürüme ve erime var

Diyarbakır'da 19 gün sonra köyünün yakınındaki derede cesedi bulunan Narin Güran'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

Adli Tıp Kurumu önünde Narin Güran'ın akrabaları, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ve Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir bekleyişte.

Narin Güran'ın abisi B.G, cesedi teşhis etti. Anne ve baba Güran'ın Adli Tıp Kurumu'na gelmediği öğrenildi.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, savcı ile otopsi sonuçlarını bekliyor.

bianet'in edindiği bilgilere göre Narin Güran'ın cesedi deforme olduğu için ölüm saati, ölüm günü ve ne kadar suda kaldığı gibi bulguların ortaya çıkması en az 4 saat sürecek.

"Narin'imi öldürdüler"

Narin Güran'ın halası ağıtlar yakarak Adli Tıp Kurumu'nun önüne geldi. Hala, "Narin'imi öldürdüler. Narin'e nasıl kıydılar" dedi. Halanın yanında bulunan bir kişi basın mensuplarına "Gidin, yalan konuşun" diyerek tepki gösterdi.

Diyarbakır Barosu: Narin sana söz veriyoruz...

Diyarbakır Barosu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Narin Güran'ın faillerinin yargılanması için davanın takipçisi olacağının sözünü verdi.

Açıklamada, "Narin’in kesin ölüm sebebi yapılmakta olan otopsi sonrası belirlenecektir. Diyarbakır Barosu olarak, fail/faillerin yargılanması ve cezalandırılması için yargı sürecinin takipçisi olmaya devam edeceğimiz hususunda Narin’e söz veriyoruz" denildi.

Narin Sana Söz Veriyoruz…



Diyarbakır’da, Tavşantepe mahallesinde 19 gündür kaybettirilen Narin’in ölümüne ilişkin haberi, büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Yaşamını yitiren Narin’e Allah’tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağolsun.



Baromuzca, Diyarbakır… — Diyarbakır Barosu (@Diyarbakirbaro) September 8, 2024

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Vedat Turgut, ATK önüne gelerek Narin Güran’ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.



Vedat Turgut, "Ne zaman birbirimize değer verirsek bu tür vahşilikler aramızdan çıkacak. Bunlar bizim kültürümüz değil, Amerika'nın, İsrail'in, Avrupa'nın kültürü" dedi.

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Vedat Turgut, ATK önüne gelerek Narin Güran’ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.



“Bunlar bizim kültürümüz değil, Amerika'nın, İsrail'in kültürü”



📹: @_evrimdnz pic.twitter.com/y4XYrh10XV — bianet (@bianet_org) September 8, 2024

21 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın köyünden 21 kişinin gözaltına alınma talimatı verildiğini açıkladı. Tunç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile üç Cumhuriyet savcısı daha atandığını duyurdu.

Gözaltına alınan kişiler arasında Anne Yüksel Güran, baba Arif Güran, abi E.G ve B.G olduğu öğrenildi. Ayrıca Narin Güran'ın 3 amcası da gözaltında. Aile üyelerinin yanı sıra köyün imamının da gözaltında olduğu öğrenildi.

Diyarbakır Barosu Başkanı: "Cesedi deforme olmuş"

Saat 11.30'da başlayan otopsi işlemlerini Adli Tıp Kurumu'nda takip eden Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, basın mensuplarına açıklama yaptı. 19 gündür kayıp olan Narin Güran'ın cesedinin deforme olduğunu aktaran Eren, şunları kaydetti:

"14 uzmanla otopsi işlemi yaklaşık 8 saattir devam ediyor. En küçük numuneler büyük bir titizlikle toplandı. Delil toplama işlemi 2 buçuk 3 sürdü. İç otopsi 3-4 saat sürdü ve bitti ve 2 buçuk 3 saattir dış otopsi işlemi yapılıyor birazdan bitmek üzere. Ama şunu söyleyebilirim, 19 gün sonra Narin’in bedenine ulaşıldı. Raporlar gelmediği sürece bir şey söylemek çok zor. İçeride 14 uzman 8 saattir çalışıyor. Ben de her dakikasında otopsiye dahil oldum. Rapor sonuçlarını beklememiz lazım. Narin’in bedeni 19 günde deforme oldu, bu yüzden ölümün sebebini bulmak da biyolojik ve patolojik araştırmaların sonucuna bağlı. Büyük ihtimalle ilgili makamlar açıklama yapar. Nasıl öldürüldüğü ile ilgili net bir şey söylememiz zor görünüyor."

Diyarbakır Baro Başkanı Eren, Narin Güran'ın otopsi işlemine ilişkin bilgi verdi:



"Narin’in bedeni 19 günde deforme oldu, bu yüzden ölümün sebebini bulmak da biyolojik ve patolojik araştırmaların sonucuna bağlı."



🗞️ @_evrimdnz'in haberihttps://t.co/XAjUppRC7r pic.twitter.com/U0FYtHzKNn — bianet (@bianet_org) September 8, 2024

"Narin'e ait eşyalar torbadaydı"

Nahit Eren, Narin Güran'ın bulunduğu torbada eşyalarının da olduğunu belirtti. Eren, "Narin’in konduğu çuvalda terlikleri, çantası, elifbası bulundu. Ceset deforme olmuş, ölüm sebebi daha netleşmedi. Otopsi devam ediyor" dedi.

Diyarbakır Baro Başkanı Eren, Narin Güran'ın otopsi işlemine ilişkin bilgi verdi:



"Narin’in konduğu çuvalda terlikleri, çantası, elifbası bulundu. Ceset deforme olmuş, ölüm sebebi daha netleşmedi. Otopsi devam ediyor"



🗞️ @_evrimdnz'in haberi pic.twitter.com/1lJNKVCK3P — bianet (@bianet_org) September 8, 2024

"Gözaltılar otopsi bilgilerine dayanarak yapılmadı"

Son olarak gözaltılar hakkında konuşan Eren, 21 kişinin gözaltına alınmasının otopsi işlemleriyle ilgisi olmadığını, kişilerin daha önce de gözaltına alındığını belirtti.

#NarinGüran'ın otopsi işlemlerini takip eden Diyarbakır Baro Başkanı @av_nahiteren’den gözaltılarla ilgili açıklama:



"Gözaltılar otopsi bilgilerine dayanarak yapılmadı. Birçoğu zaten daha önce şüpheli olarak alınmıştı"



📹: @_evrimdnz pic.twitter.com/nQ9rYkhOK4 — bianet (@bianet_org) September 8, 2024

Cenaze teslim edilmedi

Otopsi işlemleri biten Narin Güran'ın saat 22.20'de verileceği söylenen cenazesi Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen akrabalarına teslim edilmedi. Cenazeyi almak için gelen nakil aracı boş döndü. Narin Güran'ın cenazesinin yarın verileceği öğrenildi.

Narin Güran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen akrabalarına teslim edilmedi



ATK'ye gelen cenaze nakil aracı, boş şekilde geri döndü.



📹: @_evrimdnz pic.twitter.com/IXPqtEvNTZ — bianet (@bianet_org) September 8, 2024

Ön otopsi raporu

bianet’in ulaştığı bilgiye göre Narin Güran’ın ön otopsi raporunda Güran’ın cesedinde ciddi çürümeler mevcut ve boyun bölgesinde lezyon var. Ayrıca Güran’ın elleri ve burnu erimiş, bir ayağı ise parçalanmış. Ayrıca Güran'ın boğulma ihitmalinin yüksek olduğu öğrenildi.

(ED/AD)