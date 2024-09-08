Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kuran kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedine ulaşıldı.

#Canlı: Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı https://t.co/5HM83PYzne — AA Canlı (@AACanli) September 8, 2024

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya haberi sosyal medya aracılığıyla duyurdu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu.



Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 8, 2024

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Narin'in cesedinin köyün kuzeyindeki dereye bir torba içerisinde bırakıldığı ve ağırlık yapması için torbanın içine taş konulduğu görüldü. Narin'in ne zaman öldürüldüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Narin Güran'ı arama çalışmalarının sekizinci gününde, söz konusu derede çalışma başlatılmış ve su debisi düşürülmüştü.

Adalet Bakanı Tunç ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü.



Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 8, 2024

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ise, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Başta jandarma ve AFAD olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi Narin'i arama çalışmalarını sürdürdü. Arama kurtarma görevlileri çok sayıda köpek ve su altı arama cihazlarıyla çalıştı. 8 Eylül 2024 Pazar günü, mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde yapılan aramada kayıp çocuk Narin Güran, dere kenarında çuval içerisinde, üzerini taşla gizlenmiş vaziyette, saat 08:45'te ölü olarak bulunmuştur. İlk tespite göre, Narin'in öldürüldükten sonra bir un çuvalı içine konup dere kenarına getirildiği, suyun içerisine yerleştirildiği ve üzerine çalılar ve taşlar konarak doğal bir görünümle kapatıldığı anlaşıldı."

(AD)