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HABER
Yayın Tarihi: 8 Eylül 2024 10:12
 ~ Son Güncelleme: 8 Eylül 2024 16:22
2 dk Okuma

Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'da 21 Ağustos itibarıyla kendisinden haber alınamayan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kuran kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedine ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya haberi sosyal medya aracılığıyla duyurdu.

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Narin'in cesedinin köyün kuzeyindeki dereye bir torba içerisinde bırakıldığı ve ağırlık yapması için torbanın içine taş konulduğu görüldü. Narin'in ne zaman öldürüldüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Narin Güran'ı arama çalışmalarının sekizinci gününde, söz konusu derede çalışma başlatılmış ve su debisi düşürülmüştü.

Adalet Bakanı Tunç ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ise, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Başta jandarma ve AFAD olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi Narin'i arama çalışmalarını sürdürdü. Arama kurtarma görevlileri çok sayıda köpek ve su altı arama cihazlarıyla çalıştı. 8 Eylül 2024 Pazar günü, mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde yapılan aramada kayıp çocuk Narin Güran, dere kenarında çuval içerisinde, üzerini taşla gizlenmiş vaziyette, saat 08:45'te ölü olarak bulunmuştur. İlk tespite göre, Narin'in öldürüldükten sonra bir un çuvalı içine konup dere kenarına getirildiği, suyun içerisine yerleştirildiği ve üzerine çalılar ve taşlar konarak doğal bir görünümle kapatıldığı anlaşıldı."

(AD)

Narin Güran
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