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Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 20:40
 ~ Son Güncelleme: 30 Ağustos 2024 03:40
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Narin Güran haberlerine yayın yasağı

RTÜK Başkanı Şahin, Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan yayın yasağı kararını "Medyanın teyitlenmemiş bilgileri paylaşması olayın hassasiyetini zedeliyor" diyerek savundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Narin Güran haberlerine yayın yasağı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki kız çocuğu Narin Güran'dan 21 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor.

Narin Güran'ı için arama çalışmaları 9. gününde devam ederken Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) konuya ilişkin haberlere yayın yasağı getirdiğini duyurdu.

Başsavcılık talebi kabul edildi

Anadolu Ajansı'nda yayınlanan habere göre Başsavcılık, soruşturma kapsamında olaya ilişkin yayın yasağı getirilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince, "soruşturma konusu olayın mağduru olan çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişiminin korunması, toplumsal baskı ve damgalanmanın önlenmesi amacıyla çocuğun üstün yararı ilkesinin öncelikli gözetilmesi gerektiği, soruşturmanın gizliliği esası gereği, adli süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi, delillerin karartılmasının önlenmesi, tanıkların ve diğer ilgililerin güvenliği ile kamu düzeninin korunması adına 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesi hükmündeki koşulların oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri gibi yayınların yapılmasına ilişkin yayın yasağı konulması"na karar verildi.

"Olayın hassasiyetini zedelemektedir"

RTÜK sitesinden açıklanan Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan yayın yasağı kararında “T.C. Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 29.08.2024 tarihli ve 2024/6024 D. İş sayılı kararı ile yayın yasağı getirilmiştir” denildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı açıklamada "medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması,çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir" dedi. Açıklamanın tamamı şöyle:

(NK)

Narin Güran yayın yasağı
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