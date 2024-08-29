Narin Güran haberlerine yayın yasağı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki kız çocuğu Narin Güran'dan 21 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor.

Narin Güran'ı için arama çalışmaları 9. gününde devam ederken Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) konuya ilişkin haberlere yayın yasağı getirdiğini duyurdu.

Başsavcılık talebi kabul edildi

Anadolu Ajansı'nda yayınlanan habere göre Başsavcılık, soruşturma kapsamında olaya ilişkin yayın yasağı getirilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince, "soruşturma konusu olayın mağduru olan çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişiminin korunması, toplumsal baskı ve damgalanmanın önlenmesi amacıyla çocuğun üstün yararı ilkesinin öncelikli gözetilmesi gerektiği, soruşturmanın gizliliği esası gereği, adli süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi, delillerin karartılmasının önlenmesi, tanıkların ve diğer ilgililerin güvenliği ile kamu düzeninin korunması adına 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesi hükmündeki koşulların oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri gibi yayınların yapılmasına ilişkin yayın yasağı konulması"na karar verildi.

"Olayın hassasiyetini zedelemektedir"

RTÜK sitesinden açıklanan Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan yayın yasağı kararında “T.C. Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 29.08.2024 tarihli ve 2024/6024 D. İş sayılı kararı ile yayın yasağı getirilmiştir” denildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı açıklamada "medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması,çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir" dedi. Açıklamanın tamamı şöyle:

ÇOK ÖNEMLİ UYARI!



Minik Narin kızımızı arama çalışmaları güvenlik güçlerimizin titiz takibiyle devam ediyor. Bu süreçte soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi ve gerekli müdahalelerin etkili bir biçimde yapılabilmesi için itidal şart. Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması,… pic.twitter.com/ARmZrIo84S — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) August 29, 2024

(NK)