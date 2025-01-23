Narin Güran davasında gerekçeli karar: "Sanıklar fikir ve eylem birliği içerisindeydi"

Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Narin Güran davasında 953 sayfalık tutanaklarla birlikte 16 sayfadan oluşan gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Narin Güran cinayetinin dört sanık tarafından fikir ve eylem birliği içinde işlendiği belirtildi. Ancak, Narin Güran’ın neden öldürüldüğü sorusunun cevabı verilmedi.

Kararda, cinayet saatinde dört sanığın bir arada bulunduğu; daraltılmış HTS ve baz kayıtları, Salim Güran’ın aracında Narin Güran’a ait DNA’nın tespit edilmesi ve olay günü Salim Güran’a ait beyaz, Nevzat Bahtiyar’a ait kırmızı iki aracın dere yatağından patika yolu takip ederek köye doğru hareket ettiği yönündeki delillerle ortaya konuldu.

Narin kendi evi veya çevresinde öldürüldü

Dosyada bulunan Daran-2 kamera kayıtlarının iyileştirilmesine yönelik alınan Ulusal Kriminal raporunda, ev-ahır istikametine doğru hareket eden bir karartının olduğu belirtildi. Raporda, bu karartının "koyu renk kıyafet unsurları, kısa boylu ve zayıf algılanmasından kaynaklı" olarak tanımlandığı ve Narin’in en son görüldüğü patika başlangıcında yer alan okul kamera kaydı ile uyumlu olduğu ifade edildi. Mahkeme, bu karartının Narin Güran’a ait olduğunu kabul etti.

Bu durum karşısında, Narin Güran’ın ev, ahır ya da çevresinde öldürülmeye başlandığı; ardından bedeninin Arif Güran’ın evine getirilerek öldürme eyleminin burada tamamlandığı belirtilerek şöyle denildi:

“Narin’in cansız bedeninin, sanık Nevzat tarafından Arif’in evinden alınarak önce kendi evinin ahırında bir çuvala konulduğu, ardından bu çuvalın sanık Nevzat’ın kullanımında olan araca yerleştirilerek Eğertutmaz Deresi’ne götürüldüğü ve dere kenarına taşlarla örtülmek suretiyle bırakıldığı, Mahkememizce sabit görülmüştür.”

Yüksel, Enes ve Salim Güran aynı evdeydi

Gerekçeli kararda, Narin’in öldürülme sebebi net bir şekilde tespit edilememiş olsa da, ölüm anında üç sanığın da olay yerinde bulunduğu şu ifadelerle belirtildi:

“Enes Güran, Salim Güran ve Yüksel Güran'ın, Narin'in öldürüldüğü zaman diliminde ev, ahır veya çevresinde bulundukları, bu hususun Ulusal Kriminal, daraltılmış baz verileri, kamera kayıtları, analiz raporu ve diğer tüm deliller ile sabit olduğu, mahkememizce net olarak tespit edilemeyen sanık veya sanıklar tarafından ev, ahır veya çevresinde Narin'in öldürülme eylemine başlandığı, ardından Narin'in bedeninin eve taşındığı, burada sanıklar Enes, Yüksel ve Salim tarafından öldürülme eyleminin tamamlanmasının beklenildiği, her 3 sanığın da ev, ahır veya eklentilerinde yapılacak bir tıbbi müdahale ile Narin'i ölümden kurtarma ihtimali varken bu müdahalenin yapılmadığı...”

Sanıklar öldürme eylemine engel olmadı

Kararda ayrıca, sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran’ın Narin'in ölmesine rıza gösterdikleri belirtildi:

“Kaldı ki dosya sanıkları olan Yüksel'in Narin’in annesi, Salim'in amcası ve Enes'in de abisi olduğu, sanıkların maktule gelecek saldırı, kötülük ya da başkaca olumsuz eylemleri def etme, engelleme gibi yasal görevleri varken bunları yerine getirmedikleri gibi öldürme eylemini başlatan kişiye de engel olmayarak Narin'in ölmesine iştiraken katıldıkları…”

Ortak hareket ettiler

Gerekçeli karar, sanıkların Narin Güran’ın bedeninin eve getirilmesi ve ölüm eyleminin gerçekleşmesinin ardından, olayla ilgili davranış ve söylemler konusunda fikir ve eylem birliği içinde olduklarını şu şekilde açıkladı:

“Ne yapacaklarını kararlaştırdıkları, ardından söz konusu cansız bedeni olay yeri yakınlarında bulunan sanık Nevzat'a verip dereye gömmesini isteyerek cesedi saklama, yok etme gibi konusunda ortak hareket ettikleri, ardından olay sonrası ölüm olayına ilişkin bilgi sahibi olmadıkları yönünde hal ve hareketlerde bulundukları yine Narin'in cansız bedeninin sanık Nevzat'a verildiğinde ev içerisinde sadece Salim'in olması ve diğer kapıların kapalı olması karşısında evde olan sanık Yüksel ve Enes'in bu konuda sanık Salim ile anlaşarak kapalı kapılar arkasında bekledikleri...”

İlişki iddiası, asıl maksadı gizleme amaçlı

Sanık Yüksel ve Salim Güran arasındaki ‘ilişki’ iddiası ise, “Sanık Salim'in, öldürme eyleminin asıl maksadının gizlenmesi için, sanık Nevzat'a 'Yüksel ile ilişkisini gördüğü için Narin'i öldürdüğü' şeklindeki söylemlerin de diğer sanıklar tarafından birlikte kararlaştırıldığı ve bu şekilde asıl maksadı gizlemeye çalıştıkları…” ifadeleriyle yer aldı.

Mahkeme ayrıca, Salim, Enes ve Yüksel Güran’ın, Narin Güran’ın öldürülmesi ve cesedinin ortadan kaldırılması sürecinde zaman ve mekân birlikteliği içinde fikir ve eylem birliğiyle hareket ederek cinayete iştirak ettiklerini tespit etti.

(ED)