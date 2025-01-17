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HABER
Yayın Tarihi: 17 Ocak 2025 13:58
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2025 14:20
2 dk Okuma

Narin Güran davasında Bahtiyar'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin Güran cinayeti davasında 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Mahkeme, tutukluluk kararında herhangi bir isabetsizliğin olmadığına karar verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Narin Güran davasında Bahtiyar'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
*Fotoğraf: KCDP

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Bahtiyar'ın avukatları 3 Ocak’ta mahkemeye dilekçe sunarak müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

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Talebi değerlendiren üst mahkeme Diyarbakır 9. Ağır Ceza, Bahtiyar ile ilgili verilen tutukluluk halinin devamı kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığını belirtti.

Mahkeme, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğunu ifade ederek, Bahtiyar’ın avukatlarının yapmış olduğu tahliye talebini reddetti. Bahtiyar’ın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.

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Ne olmuştu?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.

İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

28 Aralık 2024'te Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında ise, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Narin Güran cinayeti davası çocuk hakları
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