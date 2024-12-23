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HABER
Yayın Tarihi: 23 Aralık 2024 18:19
 ~ Son Güncelleme: 23 Aralık 2024 18:38
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Narin Güran davasında amca Erhan Güran hakkında zorla getirilme kararı

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, amca Erhan Güran ve çoban Ahmet A'nın zorla getirilmesine, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu 15 yaşındaki şüpheli R.A'nın ise cezaevinden celbine karar verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Narin Güran davasında amca Erhan Güran hakkında zorla getirilme kararı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın 26 Aralık'taki ikinci duruşmasında 1'i tutuklu 3 kişi tanık olarak dinlenecek.

Diyarbakır’da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması 26 Aralık’ta görülecek.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 26 Aralık'taki ikinci duruşması için ek karar aldı.

AA’nın haberine göre; sanık avukatlarının celse arasındaki taleplerini değerlendiren mahkeme, duruşmada 1'i tutuklu 3 kişinin tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar verdi.

Ara karar: Anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar hakkında tutukluluğun devamı
NARİN GÜRAN DAVASI'NDA 3. GÜN
Ara karar: Anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar hakkında tutukluluğun devamı
9 Kasım 2024

Mahkeme, amca Erhan Güran ve çoban Ahmet A'nın (33) duruşmaya zorla getirilmesini, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu şüpheli 15 yaşındaki R.A'nın ise cezaevinden celbini kararlaştırdı.

Amca Salim Güran'ın işçisi şüpheli tutuklu R.A. ilk duruşmada "tanıklık yapmama hakkına sahip" olduğunun hatırlatılması üzerine "Tanıklık yapmak istemiyorum" demiş ve salondan çıkarılmıştı.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ve çoban Ahmet A. ile görüşmelerine ilişkin Türkçe ve Kürtçe ses kayıtlarının bulunduğu güvenlik kamerası görüntüleri, dava dosyasına eklenmişti.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Narin Güran cinayeti davası
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