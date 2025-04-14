Narin Güran davası: UCİM ve bakanlığın katılma talebi kabul edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın ilk duruşması bugün başladı.

NOT: Tutuklu 6 sanık, sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Sanıklar hakkında, 6 aydan 5’er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Davada, tutuklu şüpheliler Narin'in kuzeni Birsen, amcası Fuat, yengesi Maşallah Güran, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, kuzeni Muhammed Kaya ile Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy; tutuksuz sanıklar, Narin’in kuzeni Şeyma Kaya, yengesi Hediye, amcaları İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran ile şüpheli çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) sanık olarak yer alıyor.

Kapalı görülen davada 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları hazır bulundu. Sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmalarının alınmasına başlandı.

MA'nın geçtiği habere göre, Mahkeme başkanı çocukların da yargılandığı dava da sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları dışında salona kimseyi almadı.

Yargılama basına kapalı şekilde devam etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) davaya katılma talepleri kabul edildi. Fail avukatları iki kurumun kabul edilmesine dönük reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme reddi hakim talebini reddetti.

Duruşma yargılanan çocukların ve faillerin savunmalarıyla devam etti. Ömer Faruk Güran, Şeyma Kaya, Muhammed Kaya, Şevket Kaya, Maşallah Güran, Kurtuluş Güran, İbrahim Halil Güran, Fuat Güran ve Hediye Güran’ın beyanlarının alındığı duruşmaya ara verildi.

Duruşma aranın ardından diğer sanıkların ifadeleriyle devam edecek.

Dava süreci hakkında

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19. gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu sanıklar, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık’ta görülen davanın 2. duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. T

utuksuz suça sürüklenen çocuklar M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A. (15) hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan hazırlanan iddianame de Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Sonraki süreçte 2 dava dosyası birleştirildi.

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(EMK)