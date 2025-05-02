Narin Güran davası: 30 Mayıs'a ertelendi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü. Sanıkların tutukluluğuna devam kararı verilen duruşma 30 Mayıs’a ertelendi.

Dava çocukların da yargılandığı gerekçesiyle sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları dışında kapalı görüldü.

NARİN GÜRAN DAVASI: 13 saat süren duruşmada 2 Mayıs'a ertelendi

Davada, tutuklu şüpheliler Narin Güran'ın kuzeni Birsen, amcası Fuat, yengesi Maşallah Güran, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, kuzeni Muhammed Kaya ile Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy; tutuksuz sanıklar, Narin’in kuzeni Şeyma Kaya, yengesi Hediye, amcaları İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran ile şüpheli çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) sanık olarak yer alıyor. Sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Savcı 29 Nisan’da verdiği mütalaayı tekrarlayarak, 6’sı tutuklu 3’ü çocuk 15 fail için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluğuna devam kararı verilmesini istedi.

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması beklenirken, mazeret sunuldu.

Sanık avukatlarının savunması ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutukluluğa devam kararı verdi. Bir sonraki duruşma 30 Mayıs’ta görülecek.

Narin Güran davasında neler oldu?

(ED)