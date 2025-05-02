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Yayın Tarihi: 2 Mayıs 2025 12:44
 ~ Son Güncelleme: 2 Mayıs 2025 12:55
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Narin Güran davası: 30 Mayıs'a ertelendi

Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu, 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 kişi hakkındaki 'suçluyu kayırma' davası 30 Mayıs'a ertelendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Narin Güran davası: 30 Mayıs'a ertelendi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü. Sanıkların tutukluluğuna devam kararı verilen duruşma 30 Mayıs’a ertelendi.  

Dava çocukların da yargılandığı gerekçesiyle sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları dışında kapalı görüldü.

13 saat süren duruşmada 2 Mayıs'a ertelendi
NARİN GÜRAN DAVASI:
13 saat süren duruşmada 2 Mayıs'a ertelendi
26 Nisan 2025
Davada, tutuklu şüpheliler Narin Güran'ın kuzeni Birsen, amcası Fuat, yengesi Maşallah Güran, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, kuzeni Muhammed Kaya ile Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy; tutuksuz sanıklar, Narin’in kuzeni Şeyma Kaya, yengesi Hediye, amcaları İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran ile şüpheli çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) sanık olarak yer alıyor. Sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Savcı 29 Nisan’da verdiği mütalaayı tekrarlayarak, 6’sı tutuklu 3’ü çocuk 15 fail için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluğuna devam kararı verilmesini istedi. 

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması beklenirken, mazeret sunuldu. 

Sanık avukatlarının savunması ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutukluluğa devam kararı verdi. Bir sonraki duruşma 30 Mayıs’ta görülecek.

Narin Güran davasında neler oldu?
Narin Güran davasında neler oldu?
28 Aralık 2024

(ED)

Haber Yeri
Diyarbakır
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