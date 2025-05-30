Narin Güran davası: 15 kişi hakim karşısında

Diyarbakır’ın Bağlar (Rezan) ilçesine bağlı Çulî kırsal mahallesinde, 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin açılan ikinci davanın dördüncü duruşması başladı.

Olayla ilgili biri cinayet, diğeri ise “suçluyu kayırma” olmak üzere iki ayrı dava açıldı. İlk davada Y. Güran, S. Güran ve E. Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, N. Bahtiyar hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bu dava 28 Aralık’ta sonuçlandı.

Devam eden davada, B. Güran, F. Güran, M. Güran, M.Ş. Kaya, M. Kaya ve M.S. Atasoy tutuklu olarak yargılanıyor.

Ş. Kaya, H. Güran, İ.H. Güran, B. Güran, K. Güran, Ö.F. Güran ile üç çocuk ise tutuksuz yargılanıyor.

MA'nın haberine göre, davanın dördüncü duruşması bugün görüldü. Sanıklar, avukatları ve yakınları duruşmada hazır bulundu. Gazetecilerin salona girişi mahkeme kararıyla engellendi.

Mahkeme heyetinin duruşma sonunda karar açıklaması bekleniyor.

Narin Güran davasında gerekçeli karar: "Sanıklar fikir ve eylem birliği içerisindeydi"

Narin Güran davası: UCİM ve bakanlığın katılma talebi kabul edildi

(EMK)