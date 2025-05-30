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Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2025 10:01
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2025 10:08
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Narin Güran davası: 15 kişi hakim karşısında

Ş. Kaya, H. Güran, İ.H. Güran, B. Güran, K. Güran, Ö.F. Güran ile üç çocuk ise tutuksuz yargılanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Narin Güran davası: 15 kişi hakim karşısında
Fotoğraf: MA

Diyarbakır’ın Bağlar (Rezan) ilçesine bağlı Çulî kırsal mahallesinde, 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin açılan ikinci davanın dördüncü duruşması başladı.

Olayla ilgili biri cinayet, diğeri ise “suçluyu kayırma” olmak üzere iki ayrı dava açıldı. İlk davada Y. Güran, S. Güran ve E. Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, N. Bahtiyar hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bu dava 28 Aralık’ta sonuçlandı.

Devam eden davada, B. Güran, F. Güran, M. Güran, M.Ş. Kaya, M. Kaya ve M.S. Atasoy tutuklu olarak yargılanıyor.

Ş. Kaya, H. Güran, İ.H. Güran, B. Güran, K. Güran, Ö.F. Güran ile üç çocuk ise tutuksuz yargılanıyor.

MA'nın haberine göre, davanın dördüncü duruşması bugün görüldü. Sanıklar, avukatları ve yakınları duruşmada hazır bulundu. Gazetecilerin salona girişi mahkeme kararıyla engellendi.

Mahkeme heyetinin duruşma sonunda karar açıklaması bekleniyor.

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(EMK)

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